Detuvieron a un hombre por el caso de la mujer internada por graves quemaduras

Policiales Una mujer fue hospitalizada con graves quemaduras

Una mujer oriunda de la localidad de Caseros, en el departamento Uruguay, había sido internada en grave estado en el hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, a raíz de importantes quemaduras.Cerca de la medianoche de este martes, se pudo confirmar la detención de un sujeto que tendría relación al hecho.La víctima, identificada como Sonia Mabel Satto, de unos 45 años, llegó el viernes pasado en extrañas circunstancias al hospital, presentando severas quemaduras que abarcaban un 30 por ciento del cuerpo, teniendo comprometidas las vías respiratorias, por lo que debió ser internada en Cuidados Intensivos, donde permanecía con respirador artificial.Llamativamente, esto no habría sido informado a las autoridades, trascendiendo esto recién este lunes, por lo que tomó intervención la fiscal de turno, doctora Melisa Ríos quien inmediatamente ordenó diferentes diligencias, más allá de que desde un primer momento hubo familiares junto a la víctima., por lo que no se podría observar quien llevó a la mujer, ya que dadas las condiciones en las que estaba, se hacía imposible que hubiera concurrido sola.La División Investigaciones tuvo una compleja labor de casi 24 horas seguidas, ya que nadie sabía que pudo suceder, pero lo cierto sería que se habrían contactado con una persona allegada a Sotto con quien habría estado momentos antes de aparecer con esas graves lesiones.Tras las averiguaciones practicadas, se hizo un allanamiento en la búsqueda de un sospechoso, que finalmente derivó en otro procedimiento en la zona de calle Intendente González, a unos 300 metros al oeste de la 26 del Oeste, en Concepción del Uruguay. Hasta allí, la Policía llegó con datos aportados por conocidos del sujeto que supieron que estaba siendo buscado, y así se detuvo a individuo de unos 50 años, de quien no se pudo establecer su identidad, pero queEl sujeto fue inmediatamente trasladado a sede policial donde fue identificado y quedó detenido e incomunicado, esperándose que este miércoles por la mañana sea llevado a Tribunales, donde la fiscal le tomara declaración y procedería a realizar la imputación del hecho investigado.Por otra parte se supo que la Policía encontró pertenencias de la mujer en uno de los lugares allanados y vestigios de algún foco ígneo, lo que era analizado y llevaría a la confirmación de un nuevo caso de violencia de género.