Dictaron prisión preventiva para la paraguaya detenida en Gualeguaychú

La jueza de Garantías de Concepción del Uruguay, Evangelina Bruzzo dispuso este lunes la prisión preventiva por 15 días para la mujer de nacionalidad paraguaya que fuera detenida por la Policía en Gualeguaychú. La acusada permanecerá alojada en la Comisaría del Menor de esa localidad.



Es que esta mujer, junto a otras dos y un joven, todos de nacionalidad paraguaya, llegaron a La Histórica con la presunta intención de comprar cabello; fueron identificados por la Policía, pero todo se desvirtuó cuando una vecina denunció que esa persona entró sin autorización a su casa y habría intentado tomar al bebé de la dueña de casa que estaba en un cochecito.



Se trata de Blanca Nievas Chávez de Candia de 41 años, oriunda de Itaguá; su defensor oficial es el Dr. Nicolás Gazali, el cual procuraba solucionar el conflicto con una probation pero la fiscal Dra. Melisa Ríos no aceptó esa solución y pretende llegar a juicio.



La detenida paraguaya, previo a la audiencia, fue sometida a una rueda de personas, para que la vecina uruguayense intentara reconocerla. Según se pudo establecer, la damnificada logró señalarla a la sospechosa entre otras cuatro mujeres.



La mujer no cuenta con antecedentes penales.



Según registró 03442, hubo un cruce entre la defensa oficial y la Fiscalía cuando el abogado de la mujer acusó a la doctora de "discriminar" a su representada por ser de nacionalidad paraguaya.



Quien hizo también uso de la palabra fue la hija de la imputada, quien intentó demostrar que ellos desarrollaban una actividad legal y que en cada ciudad que entran se identifican para evitar problemas. También comentó que en Concepción no pudieron trabajar (tras ser denunciados por una vecina) y fue por eso que se fueron a Gualeguaychú.