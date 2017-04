Condenaron a dos hombres por transportar 98 kilos de marihuana

Jorge Alberto Biffi y Antonio Alberto Suamela, ambos misioneros, fueron condenados luego de que admitieran en un juicio abreviado que transportaban 98 kilos de marihuana desde el norte argentino. El primero de ellos llevaba la droga escondida en un doble fondo que tenía la camioneta que conducía y recibió una pena de cuatro años y tres meses de prisión; mientras que el segundo recibió una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel, por haber prestado un apoyo logístico, ya que se conducía adelante, en la misma dirección pero en otro automóvil, aportándole datos en tiempo real sobre los controles camineros que se encontraría en la ruta.



El tribunal dispuso además el decomiso de los dos vehículos, tanto la camioneta Volkswagen Saveyro donde se transportaba la droga, como el Chevrolet Onix que oficiaba de puntero.



Este punto motivó una controversia respecto de qué correspondía hacer con el automóvil, puesto que estaba a nombre la pareja de Suamela y la defensa argumentaba que no había sido utilizado para cometer ningún delito. Pero el tribunal determinó que "el Chevrolet Onix, utilizado como "vehículo-guía" del que transportaba materialmente el estupefaciente, configura un bien que ha sido empleado para la comisión del delito" y por lo tanto decidió que también fuera confiscado.



En cuanto a la diferencia que hubo entre la condena de uno y otro, el tribunal redujo la pena de Biffi en parte porque invocó la figura del arrepentido y aportó datos que permitieron el secuestro de droga en otras causas que tramitaron en la Justicia Federal.



La historia de esta condena se remonta al 24 de febrero del año pasado. Biffi fue sorprendido por un control caminero en la Ruta Nacional 12, a pocos kilómetros de La Paz. Policías provinciales detuvieron la marcha de la camioneta que conducía y lo notaron nervioso en el control. Eso los decidió a revisar la caja de la camioneta y detectaron que tenía 211 paquetes compactos, tipo ladrillos, de forma rectangular y diferentes tamaños, envueltos en cinta de color marrón y papel film que contenían marihuana.



Lo que llamó la atención de los policías fue que dentro de la camioneta había también una cédula de identificación que autorizaba a Biffi a conducir un Chevrolet Onix, por lo que irradiaron una comunicación para la búsqueda de ese vehículo



Suamela fue detenido quince minutos más tarde en el acceso a La Paz y los policías confirmaron sus sospechas de que era quien le aportaba los datos sobre la existencia de controles camineros de prevención.



Arrepentido

El tribunal destacó que Biffi aportó datos que permitieron desarticular a parte la organización que lo había contratado y también el secuestro de una importante cantidad de droga.



En la primera declaración indagatoria, Biffi contó de una gomería y un taller en la localidad de Jardín América, a 75 kilómetros de Posadas por la Ruta Nacional 12, donde se acopiaba marihuana que llegaba directamente desde Paraguay; también contó que en la capital misionera había un sitio donde se acondiciona la droga y que desde allí partían "dos o tres camiones Mercedes Benz cargados con 1.000 o 1.200 kilos de marihuana cada 15 días o una vez al mes", agregó que "esos camiones van cargados con ripio y tienen un doble fondo" y "se dirigen a Neuquén". También dijo dónde paraban y dio precisiones del logo que llevaban los camiones.



También contó cómo funcionaba el negocio del transporte de cocaína, que llegaba desde Salta "y la almacenan a unas cinco cuadras de la cancha de Colón", acotó que "la descargan en Santo Tomé en un galpón junto a una estación de servicios".



Además, aportó nombres e involucró a "gente de la Policía de Misiones, del Servicio Penitenciario, del Ejército y de Gendarmería" en el negocio. "La droga la traen con la camioneta del Servicio Penitenciario de Candelaria", aseguró.



En otra declaración intentó desvincular a Suamela: dijo que lo conocía porque le hizo una pensión a su madre, que le había pedido que lo acompañara porque iba a vender la camioneta y no quería regresar con el dinero, que el puntero viajaba detrás suyo, no sabía que en la camioneta transportaba marihuana y que no tenía teléfono celular. Pero Suamela terminó confesando.

Fuente: El Diario