Pesadilla en un intento de robo: Quisieron ahorcar a una abuela para asaltarla

Amelia Lorenzatto, una mujer de 87 años vivió este viernes en Federación, un verdadero momento de terror desde que llamaron a su puerta.



"Desde afuera de mi casa me gritaban `abuela, abuela´, y yo les abrí creyendo que se trataba de mi nieta que hacía un momento se había ido a la escuela", comenzó. Pero para sorpresa de la octogenaria, en el frente de su casa de calle José Talarico del barrio de Cafesg la aguardaban dos malvivientes "jovencitos".



"Entraron a mi casa y uno de ellos me tomó con las dos manos por el cuello mientras me gritaba `dame la plata vieja de m...´", contó la mujer.



"Yo en la desesperación los golpeé y le grite a mi hijo que es discapacitado; entonces ahí uno de ellos le grita `vamos, vamos que acá hay otro´ y salieron corriendo", rememoró Lorenzatto.



Finalmente, la mujer dio aviso de inmediato a las autoridades policiales, quienes tomaron conocimiento del hecho y comenzaron las correspondientes averiguaciones que ya habrían arrojado la identidad de los autores del acto delictivo.



Según publicó Radio City, los malvivientes son menores de edad y uno de ello es reconocido por sus fechorías.