Buscan a Araceli Fulles: Realizaron excavaciones en una localidad bonaerense

Familiares de Araceli Fulles vivieron horas de angustia. Gendarmería Nacional localizó por georradar lo que parecía un cuerpo enterrado en un lugar con tierra removida en un predio ferroviario ubicado cerca de la estación de la localidad bonaerense de José León Suárez.



El último sábado, la Policía Científica se hizo presente en el lugar, con perros sabuesos. Allí, realizaron excavaciones en el sitio señalado por Gendarmería, pero no encontraron nada. Por suerte fue una falsa alarma.



Como en el caso de la famosa familia desaparecida, los Pomar, que habían muerto en un accidente y la gente los veía por todos lados, pasa lo mismo con Araceli Fulles, aunque todos esperan encontrarla con vida.



En tanto,la joven sigue desaparecida desde el 1o de abril y después de descartarse que hubiera sido atendida en la guardia de un hospital y que la pista del camionero no haya arrojado resultados, se solicitó la intervención de Interpol para trabajar en la búsqueda en caso de que la muchacha se hubiera ido del país o estuviese secuestrada por alguna organización transnacional dedicada a la trata de personas.



Otra pista seguida por los investigadores, en tanto, también llegó a un callejón sin salida. Con respecto a la declaración de un testigo que dijo haber visto a Araceli en la guardia de un hospital, en San Nicolás, fuentes de la investigación indicaron que quedó descartada. Un grupo de detectives viajó a San Nicolás para tratar de verificar esa versión.



El empleado de un comercio del centro de esa ciudad manifestó ante la policía que el 9 de abril pasado, cuando estaba en la guardia del hospital San Felipe, vio a una chica de cabello negro hasta el cuello, saco negro y calzas claras que estaba acompañada por una pareja.



Cuando le mostraron las fotos para que indicara cuál era la chica que vio en el hospital, el testigo no dudó y señaló la imagen de Araceli. Su declaración fue ratificada el pasado sábado por la esposa y por uno de los médicos de guardia. Ambos reconocieron a Araceli.



El médico recordó que la había atendido por una crisis nerviosa y que la joven había utilizado una identidad falsa. Sin embargo, esa pista quedó descartada debido a que los policías lograron localizar a la joven de supuesta identidad falsa y reconoció que ella había ido al hospital para que la atendieran por la crisis nerviosa que había sufrido.



Tampoco hubo avances con la pista que había aportado un camionero, que declaró ante la Justicia de Entre Ríos que había llevado a Araceli y a un muchacho que la acompañaba desde Zárate hasta Ceibas. Siguen pasando los días, y Araceli no aparece.