Apareció el joven que había desaparecido en el mismo barrio que Araceli

Luciano Barbeito, el joven del partido bonaerense de San Martín que estaba desaparecido desde el 1 de este mes, apareció este domingo sano y salvo en la Ciudad de Buenos Aires, confirmó la familia.



Barbeito fue encontrado e identificado por personal de la Comisaría 38° de la Policía Federal en el cruce de la avenida Bonorino y Primera Junta, en el barrio de Flores.



"Estaba dando vueltas cuando unos oficiales lo pararon en un procedimiento de rutina y le pidieron el documento; al ver que era Luciano lo llevaron a la comisaría", comentó su hermano Pablo y confirmó que el padre fue a buscarlo a la dependencia policial para realizar la notificación judicial de su paradero.



"Yo lo noté bien", agregó el hermano al hablar por teléfono con Luciano y confesó que "no logramos entender que no se haya comunicado con nosotros antes".



Lo último que se había sabido de Luciano, de 25 años, es que había mantenido contacto el jueves último con su ex suegra para avisarle que "estaba bien".



Barbeito estaba desaparecido desde la madrugada del 1 de abril cuando fue a una estación de servicio a comprar cigarrillos, luego a visitar a su ex suegra en José León Suárez y más tarde fue visto por última vez en la calle Lamas y Miguel Angel.



La familia de Luciano había participado en marchas para reclamar su aparición, junto a la de Araceli Fulles, la joven de 22 años de San Martín que sigue desaparecida.