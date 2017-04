Sobreseyeron a la madre y la abuela de la joven que falleció por anorexia

Reestigmatización

Sobre la causa

Límites

El hecho

, madre y abuela de Antonella Mirabelli, la joven que falleció en mayo de 2013 en Rosario del Tala cuando tenía 19 años, como consecuencia de un cuadro de anorexia nerviosa por falta de tratamiento médico,. Fiscalía acompañó el sobreseimiento entendiendo que Rodríguez y Rocca no tenían la capacidad para comprender la antijuricidad del hecho que se les imputó, por lo que medió una causa de inculpabilidad.Antonella pesaba 31 kilos cuando dejó de existir. El caso, que generó un debate complejo sobre los límites de intervención del Estado en la vida de los ciudadanos, conmocionó a la opinión pública nacional, que se hizo eco del hecho, puesto queEl juez Lautaro Caballero decidió desestimar un pedido de Fiscalía que solicitó que se comunique al Ministerio Pupilar para que intervenga de manera cautelar en el control y seguimiento de los hijos de Rodríguez. El magistrado entendió que el planteo excedió al objeto del proceso y a la intervención del Derecho Penal como ultima ratio. Además,. También entendió que el rechazo del pedido no afecta, de ser necesaria la intervención, ni la competencia ni la actividad de los organismos competentes.La causa comenzó a sustanciarse en 2013 bajo la carátula Rodríguez, Verónica y Graciela, Rocca sobre instigación al suicidio, expediente Nº 1.135 ante el juez de Garantías Mariano Alberto López.Caballero había subrogado a la jueza de Garantías Silvina Cabrera, que tras asumir en el cargo, se excusó porque cuando se desempeñó como fiscal auxiliar interina llevó adelante la acusación pública contra las imputadas. La fiscal a cargo de la acusación pública fue María Albertina Chichi, mientras que la defensa de las mujeres estuvo a cargo de José Raúl Velázquez y Emiliano Rodríguez. Ambas acusadas enfrentaban penas de prisión de entre uno y cuatro años.Velázquez destacó que "este proceso fue un largo peregrinar, de defensa jurídica y contención de una familia que recién ahora puede empezar a realizar su luto en paz. Rechazamos una Probation y el juicio abreviado porque siempre estuvimos convencidos de que la libertad es una garantía y un límite a la intervención e intromisión del Estado en la forma de vida y de la intimidad de los ciudadanos, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 19 de la Constitución Nacional".En este sentido, el letrado añadió que "si bien no comparto la creencia religiosa de mis defendidas y de Antonella, sí estoy convencido en la defensa de la libertad y pluralidad".Por su parte, Rodríguez manifestó que "desde el principio. Antes del fallecimiento existió un proceso civil. Ella estaba amparada por el principio del artículo 19 de la Constitución y por la Ley Nº 26.529 de, añadiendo que "ni siquiera exige expresar fundamento para negarse, aún así ella expresó sus profundas convicciones religiosas. Recordemos que. Y creer lo que quisiera creer".Rodríguez recordó que "en su momento, aún en vida, la Justicia Civil de Rosario del Tala le dio la razón a Antonella. Por eso, siempre sostuvimos que no había fundamentos para un proceso penal contra su madre y su abuela ya que no hubo ninguna imposición de parte de ellas y mucho menos un suicidio. Simplemente compartían una forma distinta de creer y ver la vida".A Rodríguez y Rocca se les imputó que "alrededor de la 1.45 de 15 de junio de 2013, personal policial de turno en la Jefatura Departamental de Policía tomó conocimiento del fallecimiento de María Antonella Mirabelli, de 19 años, ocurrido alrededor de dos horas antes en la vivienda que habitaba junto a su progenitora Verónica Alejandra Rodríguez y sus hermanas menores de edad, sito en Gualeguaychú Nº 440 de Rosario del Tala, constatándose en tal oportunidado, habiéndose producido su muerte por un trombo embolismo pulmonar masivo de causas biológicas y debido a un estado de malnutrición proteico energético grave, ante la negativa a recibir atención y tratamiento médico, situación en la que fuera ayudada por su madre Verónica Alejandra Rodríguez y a la que fuera determinada e instigada por su abuela materna Graciela Noemí Rocca, aduciendo motivos o creencias religiosas y reforzando así la negativa a recibir cualquier tipo de atención médica".