La impotencia de un carpintero al que le robaron casi $50.000 en herramientas

Sucedió hoy a la madrugada en el taller que el hombre de 34 años tiene en calle Buenos Aires casi Borques, en Gualeguaychí. Al mediodía pudo recuperar un compresor que los delincuentes dejaron abandonado en el arroyo Munilla.



Maximiliano Zapata todavía no despierta de la pesadilla y de la impotencia que le provocó saber que delincuentes ingresaron por la madrugada a su taller de carpintería ubicado en la vieja curtiembre y lo desvalijaron. Sólo dejaron las máquinas que por su peso son prácticamente imposibles de llevar. Lo demás, se lo llevaron todo.



"A las 5.55 me llega un mensaje de un vecino diciéndome que su hijo había pasado y estaba la puerta del taller abierta", contó el damnificado a ElDía. Como el trayecto desde su casa en el barrio 348 le iba a llevar tiempo, decidió alertar a la Policía en la Comisaría Sexta para que dieran aviso en la Segunda, a quienes les corresponde por jurisdicción.



"Cuando llegamos no había nada, se llevaron todo", relató Zapata con una sonrisa de impotencia, bronca e incredulidad. Le robaron un compresor, una ingletadora tipo sensitiva, un cepillo de mano, una lijadora de banda, tres taladros, un atornillador, una amoladora, una garrafa, llaves Bahco, un tarro con mechas y "no sé qué más falta".



Los delincuentes, que se presume que fueron más de dos, cortaron el candado de la puerta con una sierra y entraron sin mayores dificultades al galpón que ocupa una parte de lo que era la vieja curtiembre de Gualeguaychú.





Tras la denuncia y las primeras averiguaciones del caso, cerca del mediodía se realizó un allanamiento en un domicilio ubicado a dos cuadras del lugar, sobre calle buenos Aires, pero no se habrían localizado elementos relacionados con esta causa.



Pero Zapata tuvo novedades en forma simultánea a cuando se realizaba el operativo a dos cuadras del lugar. "Me dan una pista que el compresor estaba tirado en Goldaracena y 3 de Febrero, entonces me fui con un amigo y lo encontré escondido, tapado con una sábana", en el espacio verde donde está ubicado el inicio del canal del arroyo Munilla.



La Policía continúa con las averiguaciones para dar con los elementos sustraídos, pero hasta el momento no se han obtenido novedades.