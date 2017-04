Interpol ayudará en la búsqueda de Araceli Fulles

La Interpol comenzó a trabajar en la búsqueda de Araceli Fulles, la joven de 22 años desaparecida desde el 1° de abril pasado. La intervención de los investigadores de ese Departamento de la Policía Federal fue solicitada ante la sospecha de que la muchacha se hubiera ido del país o estuviese secuestrada por organización transnacional dedicada a la trata de personas.Una pista seguida por los investigadores, en tanto, llegó a un callejón sin salida. Con respecto a la declaración de un testigo que dijo haber visto a Araceli en la guardia de un hospital, en San Nicolás, fuentes de investigación indicaron que quedó descartada.Ayer, por la tarde, un grupo de detectives viajó a San Nicolás para tratar de verificar esa versión. El empleado de un comercio del centro de esa ciudad manifestó ante la policía que, el 9 de abril pasado, cuando estaba en la guardia del hospital San Felipe vio a una chica de cabello negro hasta el cuello, saco negro y calzas claras que estaba acompañada por una pareja.Cuando le mostraron las fotos para que indicara cuál era chica que vio en el hospital, el testigo no dudó y señaló la imagen de Araceli. Su declaración fue ratificada ayer por la esposa y por uno de los médicos de guardia. Ambos reconocieron a Araceli. El médico recordó que la había atendido por una crisis nerviosa y que la joven había utilizado una identidad falsa.Sin embargo, ayer por la tarde, esa pista quedó descartada debido a que los policías lograron localizar a la joven de supuesta identidad falsa y reconoció que ella había ido al hospital para que la atendiera por la crisis nerviosa que había sufrido.Aunque el chofer tenía como destino la ciudad brasileña de San Pablo, la joven y su acompañante descendieron en Ceibas, una de las primeras ciudades después de cruzar el puente Zárate-Brazo Largo.Hasta el momento, los investigadores no encontraron ninguna imagen de cámaras de seguridad que pudiese ratificar la versión aportada por el camionero.Ayer, se realizaron nuevos rastrillajes en la zona de Villa Ballester y José León Suárez con los perros rastreadores del escuadrón canino K9 de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta. Aunque fueron hallados algunos objetos, ninguno de esos elementos fue reconocido por la familia de Araceli.Ricardo, el padre de Araceli, reclamó la detención del muchacho que estuvo con la joven hasta que le mandó el último mensaje a su madre. "Lo dejaron en libertad y fue la última persona que estuvo con mi hija", expresó.Araceli Fulles desapareció el 1° de abril pasado en la zona de Villa Ballester. Los policías revisaron más de 300 viviendas, pero no hallaron rastros de la joven, de 22 años. El Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció $ 500.000 de recompensa.