Denuncia que su nieta es "obligada" a ver su madre en la cárcel y "no quiere"

Iara Yasmín Giménez tenía dos meses cuando ingresó en septiembre del 2014 al hospital San Roque de Paraná. Su madre dijo que se había ahogado mientras tomaba la teta, pero los médicos observaron que la pequeña presentaba claros síntomas de haber sido maltratada. Se dio intervención a la justicia y finalmente se pudo determinar que se trataba de una muerte por la violencia ejercida sobre la pequeña.



En el juicio que se llevó adelante por el caso, la madre de la beba, Maia Farías, fue condenada a cumplir una pena de prisión efectiva de ocho años en la Unidad Penal de mujeres. Asimismo, la mujer tiene otra hija, Esperanza, que quedó a cargo del papá de Iara.



Graciela Aguirre, abuela paterna de la beba, relató los problemas que tienen actualmente con la Justicia y explicó a Elonce TV que "hoy en día ella tiene seis años y va a primer grado. Estoy indignada porque el caso se encajonó. Citan a mi hijo para llevar a la nena a la junta técnica para seguir sometiéndola a diversas pericias porque se niega a ir a visitar a su madre a la cárcel. La pequeña dice que no quiere a su mamá porque le hizo daño a Iara. Nosotros le decimos que tiene que ir a ver a su madre, pero ella solo quiere estar con su papá".



En ese sentido, contó que "a Esperanza la cuidamos entre todos, la llevamos a la escuela, está contenida y no puede ser que esta mujer esté molestando para que la nena vaya a verla a la cárcel. La pequeña se niega, pasa por Tribunales y llora. No entiendo por qué si no quiere la buscan obligar a ir. Ya tiene otro hijo de dos meses en la cárcel, no entiendo por qué necesita obligar a la nena a que vaya".



Asimismo, denunció que "cuando mataron a Iara Yasmín también estuvo implicado su concubino, Pablo Permayut, pero ella se culpó sola y él ahora anda suelto y nadie nos avisó". Elonce.com