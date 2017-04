"No confío ni en mis nietos", dijo el hombre asaltado por su hijo

La causa judicial por el asalto a un matrimonio dueño de un salón de fiestas en La Plata hace once días dio un imprevisto giro en las últimas horas al quedar detenido el hijo de las víctimas.



Fuentes policiales informaron que ayer, durante una serie de allanamientos, fue apresado Juan Carlos Ortega, de 40 años, y también otro sospechoso, identificado como Ezequiel López, de 30.



El primero es hijo de Alfredo Ortega, de 67 años, y María, de 63, la pareja asaltada en la madrugada del 10 de abril en su propiedad de la calle 32, entre 151 y 152, del barrio Malvinas.



"¿Por qué no me matás después de esto? Me dejás arruinado", le dijo el comerciante al delincuente que le apuntaba con un arma.



Tras enterarse de la noticia, Alfredo habló esta mañana y se mostró frustrado y deprimido. Contó ante las cámaras de TN que otro hijo suyo fue quien le avisó de la mala nueva. "Desde que nos robaron (lunes 10 de abril) no vino más a casa, pero yo tengo buena relación con él. A partir de ahora no confío ni en mis nietos", sentenció el hombre.



Los cuatro ladrones, según las víctimas, tenían sus caras cubiertas y usaban guantes, robaron unos 600.000 pesos, entre moneda nacional y dólares, más electrodomésticos.



Los imputados, a quienes se les instruyeron actuaciones por "robo calificado por el empleo de armas de fuego en poblado y en banda", fueron detenidos anoche en sus respectivas viviendas.



Los investigadores sospecharon de la existencia de un "entregador" ya que los ladrones sabían que en la casa había una importante suma de dinero guardada en la caja fuerte que violentaron con una amoladora.



Durante los allanamientos de anoche, se secuestraron televisores, reproductores de DVD y herramientas pertenecientes a las víctimas, además de un revólver calibre 22 y una escopeta de fabricación casera.



Clarín.