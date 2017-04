Hermano de Araceli dice que lo del camionero "es mentira" y no quieren buscarla

El hermano de Araceli Fulles, la joven que permanece desaparecida desde el 1 de abril, denunció que la Policía "no quiere encontrarla" y desmintió la versión del camionero que declaró haberla llevado a Entre Ríos.



Marcelo Fulles aseguró que la desaparición de su hermana está relacionada con el "narcotráfico o la trata de blancas" y que en su familia "desconfían de todo", incluso de la Policía porque "llegan tarde a los allanamientos".



"La información que a mí me llega es que ella sigue viva, está con alguien amenazada. Araceli está viva, yo lo siento. Es algo obvio que no la quieren encontrar, porque ya saben quién la tiene", expresó Fulles.



Sobre la declaración del camionero que aseguró haber llevado a la joven junto a otro hombre desde Zárate hasta Ceibas, en Entre Ríos, dijo que es "mentira".



"Viene a hacer la denuncia después de 16 días, es un poco de mentira. Yo creo que es todo para desviar lo que tenemos para poder llegar a Araceli y nos quieren desviar toda la investigación", agregó.



Además, Fulles confirmó que ayer se reunió con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quienes le prometieron que pondrán "más gente y que comenzarán a trabajar con otras herramientas".



La joven de 22 años desapareció el 1 de abril en el partido bonaerense de San Martín, en tanto, un chofer de camiones de Entre Ríos se presentó espontáneamente en una fiscalía de esa provincia para declarar que el día 3 ó 4 de abril trasladó en su vehículo a la joven, quien viajaba acompañada de un hombre que se hacía llamar "Gastón".



El camionero realiza diariamente un recorrido San Pablo ? Buenos Aires y dijo haberlos trasladado desde Zárate hasta Ceibas, en Entre Ríos, y que tenían como destino llegar a Brasil. (Diario Los Andes)