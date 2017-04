"¡Me mata, me mata!": el estremecedor llamado al 911 de una mujer asesinada

Video: Escalofriante audio: un hombre llama al 911 para confesar que mató a su mujer

"¡Me mata, me mata!". El estremecedor pedido de ayuda se escucha entre gritos desesperados, pero ella no llega a dar su nombre ni su ubicación. La voz en el audio del llamado al 911 es la de Alejandra Marcela Polizzi (48 años), poco antes de ser asesinada por su esposo, Gustavo Javier Flores (38), delante de su hijo de 8 años en Castelar.



La policía recibió ese llamado anoche, pero no pudieron identificar a la persona que pedía auxilio. Horas más tarde, en la mañana de hoy, fue el mismo Flores quien confesó el crimen: llamó también a la policía. "Mi mujer fue asesinada", dijo, y al ser consultado por la agente del 911 sobre quién había sido el autor del crimen, respondió: "Yo".



El diálogo completo



-911: Buen día señor, ¿Cuál es su emergencia?



-Gustavo Flores (GF): ¿Podrían venir a Capdevila 1946?



-911: Le voy a pedir que hable un poco más alto. ¿De qué localidad me llama?

-GF: Castelar



-911: ¿Calle?



-GF: Capdevilla 1946



-911: ¿1946 entre?



-G.F: Entre Granada y Unamuno



-911: ¿Qué es lo que pasó en el lugar señor?



-G.F: Un asesinato



-911: ¿Qué fue lo que pasó señor?



-G.F: Un asesinato



-911: ¿Qué fue lo que pasó? Por favor explíqueme



-G.F: Mi mujer está asesinada



-911: ¿Su mujer qué?



-G.F: Fue asesinada



-911: ¿Quién la mató señor?



-G.F: Yo



-911: Dígame su nombre



-G.F: Gustavo Flores



-911: ¿Está sin vida? ¿Está seguro señor?



-G.F: Sí



-911: Corto y transmito



-G.F: Bueno, yo espero acá



El caso



Según se pudo reconstruir, el hombre discutió con su mujer y extrajo una cuchilla con la cual le aplicó tres puñaladas en el cuerpo, una de ellas en el cuello que le provocó la muerte en el acto.



Luego, Flores llamó a los familiares de Polizzi y después alertó a la policía lo que había pasado. Los policías fueron recibidos por el hombre que les confesó el femicidio. Cuando ingresaron a la casa, los efectivos vieron que estaba el niño sentado en un sillón y encontraron el cuerpo de Polizzi.



La Nación.