Caso Micaela: Para la querella, Pavón "miente" y Wagner "dice la verdad"

Policiales Wagner reveló escalofriantes detalles del brutal crimen de Micaela

El abogado de la familia de Micaela García, Dr. Jorge Impini, accedió al expediente de las declaraciones de los tres detenidos por el brutal crimen de Micaela García, ocurrido en la ciudad de Gualeguay. Para la querella, Néstor Pavón "miente" y Sebastián Wagner "está diciendo la verdad"; mientras que Fabián Ehcosor "arma su propia defensa".Respecto a la indagatoria de Ehcosor (padrastro de Wagner), el abogado de la familia García manifestó que "se limita a decir que le presta auxilio como familiar, y justifica no conocer absolutamente nada de todo lo anterior; y desde esa óptica sería una actuación normal, pero conociendo todo el expediente creo que arma su propia defensa, al igual que Pavón".Y agregó que "la novedad que incorporaría Pavón es que da a entender que la segunda persona, que yo diría que existe, no sería él". Para Impini, "esa segunda persona estuvo en todo momento con Wagner, desde que se encuentran con Micaela hasta que dejaron el cuerpo en el lugar" donde finalmente fue encontrado. "No pudo haber estado solo por un montón de detalles que no es conveniente darlos, y además hay testigos que hablan de dos personas, que si bien no están identificadas, si vieron dos personas" merodeando a la joven fallecida. (Canal 2 Gualeguay Televisora Color / Elonce.com)