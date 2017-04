Otro antecedente de Rossi: Concedió la libertad a condenado por fatal accidente

El atroz crimen de Micaela García desencadenó en una serie de cuestionamientos que afectaron principalmente al juez Carlos Rossi quien otorgó el beneficio de la libertad condicional a Sebastián Wagner, principal acusado de asesinar a la joven de Concepción del Uruguay.En ese marco, el Jurado de Enjuiciamiento tuvo su primera reunión este martes para tomar contacto por primera vez con las denuncias presentadas por legisladores y organizaciones sociales contra el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, quien está en el ojo de la tormenta.En los últimos días había trascendido que el magistrado había sido el mismo que concedió una serie de beneficios a Juan Marcelo Schiaffino : el hombre había sido condenado por trata de personas pero Rossi lo autorizó a una visita conyugal en la cárcel de Gualeguaychú. Las consecuencias fueron mortales. Schiaffino mató a puñaladas a su esposa de 23 años, Jésica Beatriz Ocampo, delante de su pequeña hija.Ahora trascendió otro penoso antecedente del polémico magistrado. Habría firmado la liberación de Juan José Aguirre, el hombre que fue condenado a prisión efectiva por atropellar y matar a Iara Ragone el 1 de octubre del 2012.Aguirre era un empleado de la Aduana de Concordia; las pericias confirmaron que conducía su automóvil a 113 km/h y bajo los efectos del alcohol cuando atropelló y arrastró por casi 100 metros a la adolescente de 14 años en la zona de Villa Zorraquin.Al respecto, Lorenzo Paniagua, abuelo de la joven fallecida hace cinco años atrás, denunció: "Juan José Aguirre fue condenado a tres años de prisión efectiva sin ningún beneficio pero estuvo ocho meses preso y el juez Rossi lo largó".Además de ello, Aguirre quedó inhabilitado de conducir cualquier tipo de vehículo por un lapso de ocho años. Se recordará que la jueza Carolina López Bernis cuando lo condenó, argumentó que el cumplimiento de pena entre rejas, debía servir "para que (el acusado) internalice los alcances de su comportamiento" y que también sea leído como un mensaje "al resto de la sociedad".Pero según alertó la familia de Ragone, Aguirre "anda manejando" por las calles "con total impunidad y alguien lo apaña". "Alguien le da el okey para que siga manejando porque él no podía hacerlo, le habían sacado el carnet", justificó el abuelo. "Debe estar manejándose con un carnet trucho", estimó."No me cabe duda que este tipo, el día de mañana tiene otro accidente, va a matar a una persona y todo quedará en la nada", lamentó Paniagua, abuelo de Iara Ragone anteY en esa línea, advirtió: "Que tengan cuidado porque puede matar otro chico, lo va a hacer y volverá estar preso pero lo van a largar de nuevo".Finalmente, el hombre apuntó contra el juez Rossi. "Tienen que apartarlo del cargo porque no podemos vivir con esta gente. Vivimos en una impunidad que ya no se aguanta".