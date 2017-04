Filmaron a un policía de la Caminera cordobesa cobrando coima

Un nuevo escándalo salpica a la Policía luego de que en las últimas horas se conociera un video en el que se ve a un cabo de la Caminera cobrando una coima a un automovilista.Según se supo, el uniformado identificado como Damián Ludueña fue separado de sus funciones e interviene el Tribunal de Conducta Policial.En las imágenes, se ve al policía cuando le dice al conductor: "Ahí le explico la situación. Si yo le hubiera hecho la multa, serían dos tipos de infracciones. Una por pasar entre los conos y otra por no poner la luz de giro. ¿Estamos? Se la he perdonado a esa multa. Vamos a aprovechar que en la licencia de conducir no hay actas".Y agrega: "Cada acta de infracción cuesta cinco mil pesos. Imagínese, le estaría arruinando las vacaciones y el paseo".Frente a esto, el automovilista contesta que no tiene mucho dinero porque volvían de los kartings donde gastaron mucho.Finalmente, el hombre le entrega dinero y el policía responde: "No hay problema, con eso está bien, vayan con cuidado".Días atrás un cadete de segundo año de la Escuela Libertador San Martín, donde se preparan los futuros oficiales de la fuerza, fue detenido acusado de robar una pistola de la sala de armas del instituto.