Foto: Juzgan a un hombre y a su hija por el robo de un millón de pesos Crédito: El Día

En la noche del martes 12 de julio del 2016, dos delincuentes ingresaron al inmueble ubicado en calle San Juan, entre Primera Junta y Santa Fe, en Gualeguaychú, trepando por los techos. Entraron al galpón donde la víctima tenía una caja fuerte y sustrajeron un millón de pesos, producto de la venta de un inmueble.



Desde la Policía se informó en aquella oportunidad que los autores del atraco tenían bien claro sus movimientos, "porque fueron directamente al lugar dónde se encontraba la caja fuerte, siendo que en el lugar había otros elementos para sustraer y no lo hicieron".



El delito quedó plasmado en una filmación de una cámara de seguridad que recientemente se había colocado y que los ladrones ignoraban, pero la imagen no era del todo clara como para identificarlos. A pesar de ello, las averiguaciones realizadas por la Policía los llevó hasta la casa de la ex pareja de Ernesto Jesús Silva, y la de su hija, Luana Ludmila Silva, ubicadas una al lado de la otra en el barrio Toto Irigoyen.



Con una orden de allanamiento se requisaron las dos viviendas. Silva fue detenido el 18 de julio y fue localizado en la casa de su hija durante el procedimiento, en donde además se secuestraron varios elementos relacionados con la causa. Hallaron dos celulares recientemente comprados, uno en poder de Silva y el otro en manos de la hija, prendas de vestir con las etiquetas colocadas e incluso ropa que sería similar a la que se ve en el video. Además, se descubrió que se había realizado una nueva construcción en el predio destinada para guardar un automóvil Renault Clío modelo 1999, por el cual se pagó 70 mil pesos al contado el miércoles 13 de julio, es decir, un día después de perpetrado el robo.



Pero lo que llevó a la Policía hasta Silva fue el gasto desmesurado que habría realizado el sospechoso. Ese mismo miércoles 13 de julio, se hizo una compra por un valor de 30 mil pesos en una casa de electrodomésticos en Concepción del Uruguay. Gracias a la colaboración del personal de Investigaciones de esa ciudad se logró ubicar la mercadería adquirida, que estaba embalada, lista para ser enviada al domicilio allanado en Gualeguaychú, a nombre de Luana Ludmila Silva.



El hombre de 39 años fue trasladado a la Jefatura de Policía de Gualeguaychú y fue llevado a indagatoria. Tras tomarle declaración, la fiscal Lucrecia Lizzi solicitó un nuevo allanamiento a la vivienda de la hija de Silva y se detuvo a un joven de 27 años, yerno del detenido, sospechado de ser su cómplice.



Este segundo detenido fue indagado y se desligó de la acusación, y como se debía definir la situación judicial del primer detenido, la Fiscal aprovechó la audiencia con el juez de Garantías, Guillermo Biré, y solicitó la prisión preventiva para ambos. Finalmente les concedieron 20 días de alojamiento en la Jefatura de Policía.



Con el correr de la investigación se dictó el sobreseimiento para el yerno del acusado por falta de elementos para llevarlo a juicio, pero en cambio se imputó por encubrimiento a su pareja, porque a nombre de ella estaba el boleto compra venta del vehículo adquirido y de los electrodomésticos comprados en Concepción del Uruguay.



El tiempo pasó, el Legajo se elevó a juicio y el 6 de abril comenzó el debate con padre e hija sentados en el banquillo de los acusados. Hasta la actualidad se han realizado tres audiencias, en donde han declarado una larga lista de testigos. La continuidad será el viernes y se espera poder cumplir con los alegatos de clausura, para conocer una semana después el adelanto de veredicto.