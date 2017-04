Terrible crimen de mujer en Misiones: "Tía Vane, papá mató a mi mamá"

Policiales Asesinó a su mujer a puñaladas frente a los hijos e intentó huir

Alrededor de las 23 del lunes, en el barrio Virgen de Itatí de la localidad misionera de Eldorado se produjo otro brutal crimen de una mujer de 27 años. El femicida fue su propia pareja que fue capturado cuando intentaba escapar.Vecinos llamaron a la Policía al percatarse del hecho de violencia de género que sucedía en la vivienda que compartían Paulina Portillo (27) junto a sus cuatro hijos y su concubino.Vanesa, vecina de Portillo, reveló detalles escalofriantes sobre lo ocurrido."Vane, llamá a la policía porque Maxi está matando a la mujer", fue la advertencia que recibió poco después de las 23 horas por parte de otra habitante del barrio Virgen de Itatí."Los vecinos empezaron a tirar piedras sobre el techo y él (Maximino B.) se dio a la fuga. Si los vecinos no actuaban, también mataba a los hijos", aseguró.Vanesa relató que cuando entró a la vivienda junto a un policía, todo estaba a oscuras. "Él había quebrado los focos para que no hubiera luz", indicó. El cuerpo sin vida de Paulina estaba envuelto en una frazada."El policía pegó una patada en la puerta de la primera habitación y estaban los cuatro chicos escondidos en silencio", contó. "La nena de 9 años tenía alzada a la más chiquita, otro de los nenes estaba debajo de la cama y el otro sobre la cama boca abajo. Uno de los chicos me dijo: 'Tía Vane, papá mató a mi mamá'", consignó Misiones Cuatro.Según las pericias, el hombre mató a su concubina con un cuchillo y un machete, con los que le asestó entre 40 y 60 puñaladas.