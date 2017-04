Un perito policial detalló cómo ocurrió el choque en que murieron seis personas

El perito en accidentología vial de la Policía de Entre Ríos Leonardo Gabriel Sartore sostuvo categórico: "Lo descarto y digo que fue una colisión frontal, posterior y recta". La afirmación fue vertida ayer en la última jornada de testimoniales de la audiencia en la que se juzga a Maximiliano Ariel De Giusto por su responsabilidad en el siniestro vial ocurrido el 28 de enero de 2012, en el kilómetro 475 de la ruta nacional Nº 12, a setenta metros del acceso a El Palenque.



El dato es nodal en el juicio, puesto que la defensa del imputado impulsa la hipótesis que sostiene que el conductor del auto arrollado podría haber ingresado de manera indebida a la ruta, desde el acceso a la localidad de El Palenque; circunstancia en la que el impacto pudo darse, no de lleno, sino con cierto ángulo.



Sartore explicó que por las tareas que realizó en el lugar del siniestro aquel 28 de enero, pudo determinar que el sitio de la colisión se produjo a setenta metros de la intersección de la ruta nacional Nº 12 con el acceso a El Palenque, localidad en la que los protagonistas del choque que se cobró seis vidas estuvieron comiendo un cordero.



El perito también descartó que una falla o accidente geográfico que hay en la zona, puntualmente una lomada, se encuentra a 1.200 metros de aquella intersección, por lo que también descartó que aquella topografía le haya obstaculizado la visión a ambos conductores.



El perito explicó que la camioneta Mitsubishi L200 3.2, en la que De Giusto iba alcoholizado y a más de 137 kilómetros por hora, acompañado por Rogelio Córdoba, arrolló al Fiat Duna en el que iban Omar Alberto Restano, María Mercedes Lovera, Andrea de los Ángeles Restano, José Luis Restano, María Belén Restano, y Javier Rolando Zaragoza, generando una transferencia de energía cinética que impulsó al Duna, que iba a considerable menor velocidad, ochenta metros sobre la ruta y cuarenta y cinco metros sobre el pasto de la banquina. Tales medidas las determinó por la huella de desplazamiento que dejó el auto.



Hipótesis

La defensa interrogó a Sartore respecto a por qué no constaban en el informe que realizó los carteles indicativos con las señales de tránsito, puesto que los que estaban sobre la ruta sí estaban claramente detallados.



La pregunta apuntó a poner en exhibición que no se realizó la planimetría ni el relevamiento de indicios del siniestro considerando la hipótesis que Restano haya ingresado de manera indebida a la ruta, en una situación en la que el paso le correspondía a la camioneta.



El perito especuló con que "es probable que haya salido y se haya incorporado correctamente a la ruta" y sostuvo que el choque fue frontal, desde atrás y cuando ambos rodados iban en la misma dirección e igual sentido.



Hoy, los alegatos

La audiencia se reanudará hoy a las 9 cuando la acusación pública, en manos del fiscal coordinador Rafael Cotorruelo; las querellas, a cargo de Marcos Rodríguez Allende y Fernando Cancilieri, por la familia Restano; e Ivan Vernengo, por la de Zaragoza; y la defensa, en la responsabilidad de Miguel Ángel Cullen y Lisandra Leonard Landra, desarrollarán sus alegatos.

Fuente: El Diario