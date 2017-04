Piden que Ignacio Laporta permanezca en prisión y cumpla su condena

El 18 de octubre de 2015, un auto Volkswagen Bora que circulaba a gran velocidad, perdió el control y terminó impactando contra el cordón de la vereda, en la intersección de calles Santiago del Estero y Mitre. En el vehículo iban seis personas y una de ellas, Sofía Pacco Villalba, de 19 años, falleció.



El 31 de mayo de 2016, quien conducía el auto, Ignacio Laporta, fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva. A casi un año de aquel día, este jueves habrá una nueva audiencia para decidir "una libertad anticipada", explicó a Elonce TV el abogado querellante, Marciano Martínez.



En ese sentido, dijo que "tanto fiscalía como querella nos hemos opuesto. Creemos que no están los elementos de juicio suficientes para que pueda gozar de libertad. Al momento del hecho era adicto a estupefacientes y alcohol, por lo que tiene que tener una rehabilitación segura hecha por los médicos correspondientes. Vamos a averiguar eso y a plantear la cuestión, para que no haya situaciones de favorecimiento".



Asimismo, consideró que "fue un accidente muy grave no solo por la velocidad a la que iba y por la muerte, sino que también podrían haber muerto todos". Solicitó que Laporta permanezca en prisión cumpliendo la condena correspondiente.



Aseguró que "Laporta es una persona bastante privilegiada, ya que en un accidente similar, donde murió un niño frente a la escuela Centenario, el autor de esa muerte tuvo ocho años de prisión porque aplicaron el dolo eventual. En este caso, que fue similar por la velocidad y porque también hay una víctima, le dieron delito culposo, una pena menor". Elonce.com