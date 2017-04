La policía investiga el extraño robo de un misterioso maletín

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La policía de Paraná investiga el extraño robo de un supuesto maletín, hecho que fue denunciado en la mañana de este martes y que habría tenido lugar en una tienda de calle Echagüe al 400 de la capital entrerriana.



Según relató a Elonce TV la comisario Alejandra Berón, Subjefa de la Departamental, y de acuerdo a lo que pudo contar la damnificada, que se encontraba en un estado muy nervioso, "ingresó al local a saludar a una amiga y dejó el maletín arriba del mostrador. En un momento dado, se percata que una mujer, de aproximadamente 1,50 metros, le lleva ese maletín. Sale a buscarla y le parece ver que se sube a un colectivo".



Los efectivos policiales intentaron rastrear la unidad de transporte urbano, "pero no se logra dar con el colectivo ni con la persona que se describe".



Sobre lo que contenía el maletín, Berón señaló que la mujer incurrió en algunas contradicciones. "Se le empieza a preguntar sobre lo que había en el interior y las características, pero hasta el momento no podemos llegar a establecer qué hay, ya que, en un primer momento, dijo que contenía plata y después que había documentación. Además primero dijo que trabajaba para un estudio jurídico y luego para el Instituto del Seguro". Finalmente, y al tomar contacto con un familiar directo de la mujer, éste dio cuenta que desde hace aproximadamente un año se desempeña en una empresa de limpieza.



"Entre los dichos de la señora y del familiar, no hemos podido llegar a corroborar qué era lo que había en el interior del maletín ni características del mismo", aclaró la Subjefa de la Departamental.



Finalmente, y consultada sobre si habría testigos, Berón explicó que se está trabajando en ello y agregó que el local comercial no cuenta con cámaras de seguridad como para poder obtener algún dato más claro sobre la mujer que se habría robado el misterioso maletín. Elonce.com