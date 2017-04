Desvalijaron la casa, se llevaron al perro y luego volvieron a robar el auto

Una pareja sufrió un insólito robo cuando ladrones les desmantelaron la casa y además se llevaron a su perro. No conformes con eso, volvieron horas más tarde y se robaron el auto mientras toda la familia estaba en la vivienda.

El hecho ocurrió ayer antes de las 15 en una casa del barrio Huiliches cuando la dueña llegó y notó que la puerta de la casa estaba abierta. Al entrar, se dio cuenta de que faltaba su perro -un bulldog francés de tres meses-, luego se percató que estaba todo revuelto y que, además, se habían llevado todos los electrodomésticos, ropa y calzado.

"Entré buscando al perro y no lo encontré. Ahí me di cuenta que faltaba el tele, la compu, cosas electrónicas y que arriba tenía todo revuelto. Faltaba mucha ropa y calzado", comentó Ailín Rosales a LM Neuquén.



Sin embargo, el episodio no terminó allí sino que, entre otras cosas los ladrones se habían llevado una copia de la llave de un Fiat Palio patente PHE 846 y horas más tarde, volvieron a buscarlo. "Fuimos a terminar la denuncia a la Comisaría 21. Cuando volvimos cerca de las 19, cerramos la puerta y escuchamos que se llevaron el auto", relató.

En ese momento, toda la familia salió en busca de los ladrones, sin embargo no lograron ubicarlos.

Tras el hecho, comenzaron una campaña en las redes para encontrar a su mascota y ofrecieron una recompensa por su entrega. "Nuestra familia está incompleta sin él. Necesitamos encontrarlo urgente", expresaron.