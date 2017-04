Juzgan a dos ginecólogos por la muerte de una mujer

Eduardo Guidobono y Norma Tettamanti enfrentarán desde hoy y hasta el jueves al Tribunal de Juicios de Gualeguaychú por una causa que se inició en febrero de 2015. Están acusados de omitir el deber de cuidado tras el post-operatorio de una mujer de casi 70 años.



Raúl Jurado, abogado defensor de Guidobono, se despegó de todo lo que dejó el juicio por la muerte de Andrea Schlotthauer, por el cual fue condenado en primera instancia el médico cirujano Carlos Nemec, al decir que "todos los casos son únicos y diferentes", pero cree que existe una bajada de línea desde la Procuraduría General, "como lo hay con los casos de violencia de género y abuso".



Para Jurado este caso ha prosperado dentro de la esfera judicial solo porque "para los fiscales es una buena vidriera, nada más que por eso". Que el Juez de Garantías haya elevado el Legajo a juicio no significa nada para el defensor, porque "lo que hace es un formalismo, controlar que estén cumplidas las exigencias de la Ley Procesal, pero no merita sobre el asunto, no persigue ninguna prueba, lo único que hace es controlar que se cumplan las pautas que establece la Ley".



El hecho que se les imputa sucedió el 25 de febrero de 2015. Ese día fue operada en el Centro Médico San Lucas la paciente María Esther Martínez por una hiperplasia atípica de endometrio, pero la cirugía no habría resultado de la mejor forma y 24 horas después la mujer falleció.



Según la acusación, la paciente María Esther Martínez habría resultado con una perforación en el intestino, más concretamente un hemoperitoneo y perforación de vísceras hueca, lo que implicó que alrededor de siete horas después de la cirugía, mientras se encontraba en la habitación 201 del Centro Médico San Lucas, comenzó a presentar dolor y distensión abdominal con reacción peritoneal hemorrágica genital activa, vómitos, sudoración fría e hipotensión.



A las 24 horas de ser operada, Martínez sufrió un shock hipovolémico y fue derivada de urgencia a Terapia Intensiva, donde mediante una ecografía se detectó la presencia de líquido libre en cavidad abdominal (espacio subhepático, fosa de Morrison, parietocólicos, e hipogastrio, rodeando asas intestinales). Allí se dispuso de una nueva intervención quirúrgica de urgencia, en donde sufrió dos episodios de paro cardiorrespiratorio, ingresando a Terapia de shock con goteo, pero por motivo del estado de inestabilidad hemodinámica, presentó un nuevo paro cardiorrespiratorio y murió.



Se acusa a Guidobono y Tettamanti de no realizar los controles de rigor, omitiendo el deber de cuidado y previsión que exigían las circunstancias para constatar el estado de salud de la mujer de casi 70 años, más concretamente respecto a la evaluación del post-operatorio.



Jurado aseguró que su cliente "está muy tranquilo porque sabe que hizo las cosas bien, a pesar de estar sometido a un proceso penal".



En principio, el Tribunal de Juicios compuesto por Alicia Vivian, Mauricio Derudi y Arturo Dumón, dispuso de tres audiencias para hoy, miércoles y jueves, pero debido a la cantidad de testigos que han sido citados por el fiscal Sergio Rondoni Caffa y los defensores José Morrison y Raúl Jurado, el debate podría prolongarse.

Fuente: El Día