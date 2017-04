Foto: Buscan por tierra y agua a un hombre desaparecido desde hace varios días Crédito: Federal al día

Aunque uno de sus hijos denunció el sábado su ausencia a la policía, el hombre se habría internado en el campo el pasado martes 11, y hasta la noche de este lunes no había sido hallado.



Funcionarios de varias comisarías policiales, de a pie, a caballo y utilizando también botes, acompañados de baquianos del lugar, buscan desde hace varias jornadas al septuagenario. A medida que pasan las horas, se pierden las esperanzas de encontrarlo con vida.





Según supo Federal al Día, Héctor Ruperto Graff, de 68 años de edad, habita solo una muy precaria vivienda en una chacra de su propiedad, de unas 33 hectáreas, conocida con el nombre de Campo Largo, en zona del Distrito Banderas del Departamento Federal. El hombre arrenda ese campo para pastaje de vacunos, y su economía gastronómica estaría complementada por la caza y la pesca que realiza en los enmarañados terrenos del lugar.



Por esa razón se habría introducido el pasado martes en el campo, con una carabina, junto a cinco de sus perros, pero por razones que no se han establecido, nunca volvió; aunque sí dos de los canes.



A partir de que el sábado uno de sus hijos realizó la denuncia ante las autoridades policiales, comenzó la búsqueda con la afectación de funcionarios de las comisarías policiales de C. Bernardi, Sauce de Luna y El Cimarrón, incluso de la Jefatura Departamental y de la Brigada de Abigeato; con la colaboración de gente del lugar que conoce bien la zona.



Graff está siendo buscado de a pie y de a caballo, y también mediante la utilización de botes en la costa del arroyo Feliciano, ante la posibilidad de que hubiera caído al agua. Las estimaciones sobre lo que pudo pasarle al hombre son variadas, y van desde una descompensación en su salud, la mordida de un ofidio venenoso, y otras, que con el paso de las horas hacen avanzar en la presunción de que no se encontraría con vida. Además hay que tener en cuenta la abundante y variada fauna del lugar, que podrían haber agredido el cuerpo de Héctor Ruperto si este hubiera fallecido.



Con las primeras luces de este martes, y ya a casi una semana de su ausencia, el personal afectado reiniciará las actividades de búsqueda.