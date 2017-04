Seis muertos en siniestro vial: declaran dos testigos y mañana son los alegatos

La defensa de Maximiliano Ariel De Giusto, que tenía 23 años en enero de 2012, cuando a bordo de una camioneta Mitsubishi L200 3.2, en la que iba alcoholizado y a más de 137 kilómetros por hora acompañado por Rogelio Córdoba, arrolló a un Fiat Duna que iba delante suyo por el mismo carril y en igual dirección, ocasionando la muerte de seis personas, intentó demostrar que el conductor del rodado arrollado podría haber ingresado a la ruta, desde un camino vecinal, de manera indebida.El siniestro vial ocurrió el 28 de enero de 2012 a las 6.30, en el kilómetro 475 de la ruta nacional Nº 12, a pocos metros del acceso a El Palenque.Los defensores Miguel Ángel Cullen y Lisandra Leonard Landra se apoyaron en un informe que realizó un perito de parte para fortalecer su hipótesis.En sentido contrario, la acusación apuntó a resaltar que De Giusto iba alcoholizado y a más de 137 kilómetros por hora cuando chocó desde atrás al Fiar Duna en el que iban Omar Alberto Restano, María Mercedes Lovera, Andrea de los Ángeles Restano, José Luis Restano, María Belén Restano, y Javier Rolando Zaragoza.Los primeros cinco fallecieron el día del accidente, mientras que Zaragoza murió el 8 de mayo de aquel año.El fiscal coordinador Rafael Cotorruelo y los querellantes, Marcos Rodríguez Allende y Fernando Cancilieri, por la familia Restano, e Iván Vernengo, por la de Zaragoza, intentaron debilitar la hipótesis defensiva con preguntas técnicas respecto a la dinámica del choque y sus consecuencias.Uno de los testimonios más relevantes de los siete que se escucharon ayer fue el de Rogelio Córdoba, puesto que se trata de un testigo presencial.Córdoba, que contestó a las preguntas con un dejo de arrogancia, indicó queEl hombre que dijo que "los Restano eran prácticamente mi familia" y que "tenía buena relación con ellos" reconoció que la noche previa al siniestro estuvo comiendo con las víctimas en el polideportivo de El Palenque, invitado por Restano, que tenía la concesión de la cantina de lugar.Córdoba precisó que tomó vino y cerveza en la cena, y una cerveza en un boliche de Cerrito, al que fue con De Giusto tras retirarse del polideportivo, peroOtro punto en el que Córdoba no quedó bien parado fue que en la instrucción sostuvo que Restano ingresó mal a la ruta.Ayer, ante las preguntas de la acusación no pudo sostenerlo, incluso reconoció que "no lo vi" y ante la insistencia de Fiscalía respecto a cómo supo que habría sucedido así, no lo pudo decir.En este punto, el fiscal le preguntó si conocía a un vecino de apellido Tosolini, a quien Córdoba intentó negar conocer, pero terminó reconociendo que sí conocía.La referencia a Tosolini se resaltó porque el testigo dijo que aquel le dijo que vio a Restano ingresar indebidamente a la ruta.Enrique Miguel Tosolini declaró minutos después y contradijo a Córdoba. El testigo dijo que no vio el choque porque estaba durmiendo. También manifestó que escuchó el ruido y fue al lugar, donde ya estaba la Policía y los Bomberos. El debate continúa hoy con el testimonio de dos testigos. Los alegatos serán mañana.Otro punto de interés para Fiscalía y para Vernengo consistió en demostrar que Zaragoza falleció como consecuencia de las lesiones que sufrió en el choque, si bien murió cuatro meses después.Esto fue develado por los médicos Daniel Blanzaco y Carlos Grieve, que lo atendieron en el hospital San Martín. Ambos coincidieron en que el deceso fue por las heridas que recibió aquel 28 de enero en el siniestro vial.