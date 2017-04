Lo condenaron por descuartizar a su novia: Ahora, libre, busca pareja en Tinder

Los medios de la zona alertaron rápidamente al hacerse eco de las denuncias que aparecieron en las redes sociales durante las últimas horas. El nombre del asesino volvía a los primeros planos en Bahía Blanca y alrededores: Pablo Cuchán, condenado a 18 años de cárcel pero liberado tras 11 de cumplimiento efectivo.



En su prontuario figura el asesinato de Luciana Moretti, en 2004. Y ya liberado por la Justicia hace unos días fue denunciado por amenazas a una expareja, a la vista de todos, en las calles de Monte Hermoso, el balneario donde fijó residencia.



Ahora el impacto llegó desde Tinder, la aplicación para buscar pareja donde apareció un perfil a nombre de Cuchán y generó el repudio social, tal como lo replica el sitio digital La Nueva.



Piden que el descuartizador vuelva a la cárcel



Pablo Víctor Cuchán mató, descuartizó y quemó en el fogón de la casa de sus padres de Ingeniero White a Luciana Moretti, una joven de 15 años que era vecina suya.



Lo condenaron a 18 años de prisión. Pero el año pasado obtuvo la libertad asistida y se instaló en Monte Hermoso, donde fue declarado persona no grata y hasta los comerciantes se negaban a atenderlo. La semana pasada la abogada de la familia Moretti denunció que Cuchán persiguió, insultó y le cruzó el auto a una ex y por eso debe volver a prisión.



Según Viviana Lozano, Cuchán violó así una de las condiciones bajo las cuales en 2016 la Justicia le concedió la excarcelación.



La ex de Cuchán hizo una exposición en la comisaria local y los testigos avalaron sus dichos: ocurrió en pleno centro del balneario, donde incluso funcionan cámaras de seguridad.



A la espera de que el Tribunal Criminal N° 1 de Bahía Blanca reciba las actuaciones para pedir que se levante la excarcelación, en la plataforma Change ya hay centenares de adhesiones a la propuesta para que Cuchán vuelva a la cárcel a cumplir su condena.

Tras rechazar el pedido de liberación en varias oportunidades, el Tribunal, en fallo dividido, le había otorgado la excarcelación en abril de 2016 porque la sentencia del caso Moretti aún no está firme y el Servicio Penitenciario calificó con 10 la conducta de Cuchán como interno.