Hay varios puntos coincidentes en los reiterados robos en edificios de Paraná

Policiales Delincuentes ingresaron a un edificio y robaron en tres departamentos

Delincuentes ingresaron a un edificio ubicado en calle La Paz al 300 y robaron en varios departamentos.Según se informó, previo a violentar la puerta de ingreso, entraron a uno de los departamentos del piso quinto "A", donde vive una mujer de 29 años, y robaron una importante suma de dinero que estaba guardada en una mesa de luz.Luego, ingresaron al departamento "C", donde también rompieron la puerta y se llevaron algo de dinero.Finalmente, entraron al departamento "B", pero se desconoce si sustrajeron elementos porque los propietarios están de viaje.Al respecto, el jefe de la Departamental de Policía, Marcos Antoniow, precisó al programadeque "el hecho se constató entre las 17 y 20 horas".y en los pisos donde se produjeron los hechos, no hay otros moradores".Asimismo, puso de relieve que "la puerta de ingreso no tiene picaporte al exterior, por lo que se accede únicamente con llave. Se está investigando quienes trabajaron en la construcción, porque por ahí se entregan los inmuebles y los propietarios no cambian las llaves ni modifican la combinación".. No hay ningún elemento dañado ni violentado que dé cuenta de que entraron por la fuerza" al edificio, dijo el funcionario judicial.Como patrón común de hechos similares ocurridos en los últimos tiempos, resaltó que "".Por otra parte, enfatizó que ", que no hace falta ejercerle mucha fuerza para dañarla. Quienes compran los departamentos o alquilan deben tener en cuenta estas condiciones y empezar a exigir a los administradores medidas de seguridad en el interior.teniendo en cuenta la cantidad de gente que vive y que se pagan expensas", opinó el jefe Departamental.Sobre las pericias efectuadas en el lugar, Antoniow confirmó que "las huellas pertenecen a propietarios de los departamentos. En cuanto a los daños en las tres puertas lo único que se pudo detectar fueron marcas de suelas", al tiempo que afirmó que se avanza con la investigación "sobre quienes frecuentan el edificio".