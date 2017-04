Dos camionetas chocaron y uno de los conductores intentó escapar

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Casi sobre las 11 horas de este domingo, una camioneta Chevrolet que se dirigía por la calle Presidente Perón, a metros de Cepeda, fue embestida, en la parte lateral trasera, por una Ford F 100.



Tras el impacto quien manejaba la camioneta Ford abandonó el lugar, pero a la altura de la calle Tucumán fue alcanzado por el otro involucrado, quien se le adelantó y le cerró la línea de circulación, obligándolo a detenerse. No hubo personas lesionadas.



En el lugar se hizo presente personal de policía departamental, y de la Dirección de Transito Municipal, los cuales procedieron a la retención de la pick up Ford, ya que su conductor no presentó la documentación que se le exigió. (Federal al Día)