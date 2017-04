El hincha de Belgrano arrojado al foso se halla en un estado desesperante

Emanuel Balbo fue agredido por fanáticos "piratas" al confundirlo con uno de Talleres. 'Poco signo de vitalidad cerebral', dice el parte.El simpatizante se encuentra internado en el Hospital de Urgencias de la capital mediterránea, donde se lo trata tras las heridas sufridas en el entretiempo del clásico contra Talleres (1-1)."Ingresó con fractura y hundimiento parietal, con edema cerebral, con un Glasgow muy bajo, estado de conciencia muy bajo, incluso ingresó en paro cardiorrespiratorio, el cual se logra sacarlo, pero su estado es grave. Es un trauma de cráneo grave, su estado es crítico, a tal punto que hay muy poco reflejo, tiene pocos signos de vitalidad cerebral", expresó el subdirector del establecimiento, Maximiliano Titarelli, a la emisora Cadena 3."El problema se arma porque a mí hace cuatro años me mataron un hijo y él va a la cancha y se encuentra con uno de los que lo mataron. Ahí se arma el problema y como Oscar Gómez, poco hombre, en vez de él defenderse solo, incitó a la violencia con todos los amigos que tenía ahí agrediendo a mi hijo, empezaron a pegarle y hacerle lo que le hicieron", agregó."Oscar Gómez es uno de los que me mató a mi hijo en el 2012, venían haciendo picadas con otro tipo en dos autos y me lo llevaron por delante y me lo mataron a él y al amigo", puntualizó, también.Y finalizó: "Gómez en vez de defenderse solo llamó a todos los amigos agrediéndolo a mi hijo diciendo "él es hincha de Talleres, tírenlo de acá porque es hincha de Talleres", y así terminó mi hijo".