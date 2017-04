Violencia en el fútbol: Arrojaron a un "infiltrado" desde una tribuna

Un hombre de 22 años de edad, aparentemente hincha de Talleres que se habría infiltrado en el estadio Mario Kempes para ver el clásico cordobés, se encuentra internado con un severo traumatismo de cráneo por un golpe sufrido al caer de una tribuna mientras era golpeado por simpatizantes de Belgrano.El supuesto hincha fue identificado como Emanuel Balbo, de 22 años, y permanece internado en el Hospital de Urgencias de la capital cordobesa.Según el informe del Jefe de Guardia del nosocomio, Agustín Cuevas, en declaraciones a la emisora, el paciente llegó "en paro cardiorespiratorio, se le realizaron las maniobras de reanimación, salió, y se le hicieron los estudios pertinentes"."Presenta traumatismo de cráneo grave, está entubado, con asistencia respiratoria mecánica y su estado es reservado", precisó el médico, y aclaró que el joven solo tiene un fuerte golpe en la cabeza que se produjo al momento de la caída.El jefe del operativo de seguridad del clásico, comisario mayor Julio Silva, señaló: "Hemos buscado en todos los registros y no es socio de Talleres, no tenemos nada que lo indique".Otra de las hipótesis que maneja la policía es que el joven podría haber estado robando y por eso se habría desatado la furia de los hinchas de Belgrano que se encontraban en la popular Willington, aunque no está confirmado el motivo de la agresión.