Preocupación por una bala perdida que perforó el techo de una habitación

Inseguridad en la zona

Una vecina de Concordia encontró una bala dentro del cuarto de su hijo, este viernes por la mañana; el proyectil atravesó el techo de la vivienda ubicada en Barrio Nébel."Cuando vi un orificio medio roto en el techo, enseguida lo llamé a mi hijo porque podría haber estado tirando algo y lo había roto, pero me dijo que no había hecho nada y enseguida vimos la bala en el piso", rememoró Carolina Valín.Inmediatamente, "totalmente impactados, medimos la profundidad del agujero; subimos al techo y vemos el orificio de la bala", dijo consternada la joven madre.En cuanto a cómo procedió luego de encontrar el proyectil, Carolina dijo que "me comuniqué con el grupo que tenemos en vecinos alerta porque no quería llamar a la policía porque creemos que no vale la pena, y me dijeron que no lo deje pasar y que llame a la policía, entonces llame y vinieron".Efectivos de la Comisaría Tercera intervinieron en el lugar. La mujer comentó que el policía de apellido Barboza le dijo que "nunca había visto algo así, que creía que nunca en Concordia había pasado o que sería la segunda vez".Sobre el horario en que podría haber impactado la bala en su casa, Carolina señaló que la policía estima que "esto tiene que haber sido de madrugada, y desde mi cuarto no se escuchó nada". Además "el policía me dijo que el ruido que se escucha en esos casos es como de una piedra grande. Que si lo hemos escuchado lo hemos dejado pasar porque el ruido no es significante".Lo que le comentó el Barboza a la dueña de la casa es que "le sorprende porque es una bala de 9mm, que es una bala cara, que a veces ni ellos tienen esa bala porque es cubierta en bronce", cuenta Carolina.Respecto al daño que podría provocar en una persona el impacto de ese tipo de proyectil, "el policía dijo que si esa bala cayera en una persona no la mata pero la lastimaría". Enseguida exclamó "por suerte mi hijo de 11 años no estaba durmiendo en la habitación, porque la bala cayó a 10 centímetros de la cama".Si bien la mujer no pidió detalles sobre los pasos a seguir luego de este hecho, ante la consulta de dónde podría haber venido el proyectil, la policía le contestó que "seguramente era una bala perdida".Por otro lado, comentó que "en el grupo alerta tenemos un policía y mencionó que no tiene que haber venido desde muy lejos, que es un disparo desde abajo y por el tipo de bala hace tanta profundidad".Los efectivos policiales procedieron al secuestro del proyectil, bajo el la inspección de dos vecinos que se ofrecieron de testigos. "La verdad nos quedamos preocupados, tengo tres hijos y si bien no pasó nada, podría haber pasado cualquier cosa", se lamentó Carolina.El hecho se dio en una casa del barrio Nébel a tres cuadras de Avenida Chajarí y a dos de Chabrillón. Consultada acerca de que si es habitual escuchar disparos en la zona, la mujer indicó que "se escuchan, no siempre pero lejanos, más cerca del río, por el lado del arenal".Por último, Carolina reconoció que no es una zona insegura, que como en todo barrio hay que tener los cuidados necesarios. "Últimamente han surgido algunos robos pero no con violencia, ni cuando están las familias en las casas". Según ella hubo dos casos más importantes, "uno cuando un vecino filmó que querían entrar a la casa de su hijo que queda al lado y otro de una señora que salió por un momento a la tarde y se olvidó de activar la alarma y le robaron una play, LCD, etc, eso fue hace 4 y 5 meses". (Diario Río Uruguay)