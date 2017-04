Revisan más de 300 casas, pero no pueden hallar a Araceli Fulles

El día que desapareció Araceli Fulles no llevaba dinero. Tampoco tenía encima su DNI debido a que lo había perdido hace dos meses. Su última señal de vida la dio el 1° de abril pasado, a las 7, con un mensaje que le envió a su madre, en el que le avisaba que iba a la casa de un amigo. Su teléfono celular no se volvió a activar desde ese día.



A dos semanas de su desaparición, Araceli, de 22 años, no volvió a comunicarse con ninguno de los integrantes de su entorno o de su familia. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad bonaerense aumentó el monto de la recompensa ofrecida para quien aporte datos, de $ 300.000 a $ 500.000.



En dos semanas de búsqueda, los investigadores policiales, supervisados por la fiscal de San Martín, Graciela López Pereyra, revisaron más de 300 viviendas de los barrios Libertador y 9 de Julio en la zona de San Martín. También se hicieron rastrillajes con buzos y kayacs de la División Siniestral de la policía bonaerense.



En la búsqueda participaron más de 150 efectivos de la fuerza de seguridad bonaerense y de bomberos. Revisaron el río Reconquista y el arroyo Morón, la misma zona en la que se hicieron rastrillajes en agosto de 2014, para tratar de encontrar a Melina Romero. El cuerpo de la adolescente había sido hallado cerca del barrio Costa Esperanza a un costado del Camino del Buen Ayre. Hasta allí se extendió la búsqueda de Araceli, pero el resultado fue negativo.



Algunas de las viviendas fueron revisadas con órdenes de allanamientos y en otras, los policías solicitaron permiso a los propietarios para ingresar. Dos de los domicilios allanados están en Carapachay, en Castelli al 6000. Allí llegaron los policías anteanoche. En esa casa vive un joven de 25 años, que quedó sólo después que murió su abuela y, según los vecinos, durante la madrugada se observan movimientos extraños.



Cuando los policías irrumpieron en la vivienda, hallaron el televisor encendido. Según fuentes de la investigación, había detalles que indicaban de forma inequívoca que el muchacho que vive en esa casa huyó minutos antes y que alguien le habría avisado que la policía se dirigía al lugar. No obstante, luego de revisar la vivienda, los investigadores no encontraron rastros de Araceli. Los investigadores también inspeccionaron una casa situada en el fondo del terreno.



Amigos asustados



La pista para que los policías llegaran a esas viviendas de Carapachay fue aportada por dos chicas que concurrieron a la casa de los padres a decir que sabían dónde estaba Araceli. Debido a que no querían hablar con la policía, fueron con el hermano de la joven desaparecida hasta un departamento situado en San Martín.



A pesar de la condición que impusieron ambas jóvenes, un policía vestido de civil los siguió hasta el edificio de Alcorta y Las Heras. Cuando las chicas llegaron al lugar, los policías irrumpieron en el inmueble. Allí tampoco encontraron a Araceli. Sin embargo, el muchacho que vivía en el departamento manifestó que la joven desaparecida estuvo en el lugar y se fue un día antes con otro hombre a una casa de Carapachay. Hasta el momento, esa pista tuvo resultados negativos.



Actualmente, la principal preocupación de los investigadores se enfocó en un hecho: a pesar de que se aumentó el monto de la recompensa ofrecida para toda aquella persona que aporte datos sobre el paradero de Araceli, nadie entregó una información certera que permita encontrarla. "Si está con algún amigo, alguien la tendría que haberla visto y se hubiera tentado con el monto de la recompensa", expresó uno de los investigadores policiales.