Una maestra jardinera fue asesinada por su ex marido delante de sus hijos

Con el país aún conmocionado por los aberrantes crímenes de Micaela en Entre Ríos y Ornella en Tucumán, una nueva vida femenina se apaga violentamente en la provincia de Santiago del Estero, luego de que Lucy Hoyos, de 43 años, muriera después de horas de agonía por varias puñaladas propinadas por su ex pareja. Todo se desató luego de una discusión.



El maltrato verbal y los posteriores golpes tuvieron el peor final cuando Hugo Gauna, de 34 años, no conforme con insultar a Hoyos, la apuñaló delante de sus hijos provocándole heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo, siendo la más grave en el abdomen.



Luego de varias horas de pelear por su vida y de los intentos del personal médico del Hospital Regional Ramón Carrillo, Hoyos, quien trabajaba como maestra jardinera, murió por las gravísimas heridas en su cuerpo.



El ataque en contra de la docente de nivel inicial por parte de su ex pareja sucedió cerca de las tres de la tarde en la Manzana 11, Lote 15 del complejo de viviendas El Rincón, en la periferia de la ciudad de La Banda, ubicada a 7 kilómetros de la capital santiagueña.



Fue un remisero que pasaba por esta vivienda y vio los golpes quien alertó por radio a su base y a personal policial que patrullaba por la zona, de esta forma logró que la víctima fuera trasladada de urgencia al hospital Regional y se detuviera al agresor, quien está a disposición de la justicia.



Se supo que Gauna se auto-provocó heridas cortantes en sus muñecas, fue llevado al CIS (Centro Integral de Salud) de La Banda y se encuentra fuera de peligro y sedado ya que presentaba una fuerte crisis nerviosa y tuvo que ser reducido por varios agentes policiales y personal de enfermería.



El juez actuante dispuso la autopsia en el cuerpo de Hoyos, al tiempo que espera el informe médico y de los psiquiatras forenses para disponer día y hora de la indagatoria de Gauna.