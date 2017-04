Esther Torres, madre de Miguel Lencina: "Ma arrepiento de haberlo parido"

Miguel Lencina fue el convicto con antecedentes de asesinato, que tenía salida laboral y que fue el principal acusado de la desaparición de Fernanda Aguirre, aunque días después de su detención fue hallado muerto en su celda de la comisaría quinta de Paraná.Lencina, a los 16 años estuvo preso por un caso de violación, pero luego fue sobreseído. Cayó detenido otra vez el 10 de febrero de 1994, acusado de haber estrangulado a María Dolores Domínguez. Una semana después, en un pajonal, encontraron el cuerpo de Pamela Trepán de Fischer. Lencina fue condenado a 20 años de prisión por esos crímenes.Los informes psicológicos expusieron reiteradas veces que el joven tenía "una conducta psicópata" y que "no se notaban cambios significativos en su actitud respecto a su vida anterior", motivo por el cual no aconsejaban la libertad vigilada que obtuvo y que se basó, sobre todo, en los informes sobre su buena conducta, emanados del Servicio Penitenciario provincial. Mientras él estaba bajo esa situación, ocurrió la desaparición de Fernanda Aguirre, y lo que sobrevino después. Este personaje "volvió a la memoria de muchos" con el caso Micaela García.Códigos habló con Esther Torres, la madre de Miguel Lencina, quien contó que, aseveró la mujer.Torres confió que "le pasaron muchas cosas por la cabeza", al seguir el caso de la desaparición y crimen de Micaela García: "Las madres no tenemos la culpa de tener hijos así, simplemente los parimos, los criamos, y los educamos como podemos, porque tampoco a nosotros nos educaron", aseguró.Al mismo tiempo, la madre de Miguel LencinaRespecto a lo ocurrido con Micaela García, Torres dijo: "El caso de esta chica me costó lágrimas, porque a ninguna madre le gusta que le hagan eso con sus hijos. Lloré por esa chica".Y al mismo tiempo, después de trece años de la desaparición de Fernanda Aguirre se preguntó: ¿Por qué la sociedad nos juzgó a nosotros? Yo no soy así como dijeron, se dijo cualquier cosa y no fue así". Al respecto,le mencionó que se decía que ella "fue la capitana de la banda", yLa mujer rememoró un hecho ocurrido con Miguel Lencina: "Eran las 10 de noche, se paró bajo los árboles y me llamó. Me dijo, `de mí se dicen muchas cosas, ¿y si yo te mato en este momento?`; `No lo hagás Miguel`, le dije y salí corriendo, enredé en los alambres al chiquito y le rompí las rodillitas. Entonces llamé a la policía. En una pieza aparte que había, tenía un hombre atado, un muchacho, fui y traje la policía, y le pude salvar la vida".La mujer entendió que los presos "; se portan bien, para salir a la calle, y seguir haciendo de las suyas"."A los violadores hay que meterlos en la cárcel y no sacarlos nunca más, y sino castrarlos. Por una situación así, estamos arrastrados por el piso, por culpa de ellos. Él (Miguel Lencina) metió m?. en una media, la revolvió y ensució a toda la familia", mencionó la mujer.le consultó sobre qué pasó con Fernanda Aguirre, y la mujer, una vez más volvió a decir: "Ojalá lo supiera, se lo hubiese dicho a la madre. Una vez nos encontramos y las dos lloramos. Si lo hubiese sabido, le hubiese dicho, pero no lo sé".Consultada sobre un hipotético caso de que el juez le hubiese dicho que "lo dejaba libre a Miguel Lencina, si su madre era la garantía", Torres enfatizó: "No aceptaría, antes lo mataría. Ahora recién estoy viviendo. Yo sufrí mucho años; si no se hubiese muerto o lo hubiesen matado, que se yo..., estaría muerta yo, tal vez por la mano de él".