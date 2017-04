Delincuente saltó un portón, trepó a un techo y robó dinero en una vivienda

Un hombre de 33 años denunció que este jueves en horas del mediodía se ausentaron de su casa y no colocaron la alarma, aunque sí las cámaras de vigilancia.

Al regresar, a las pocas horas, se encontró con que delincuentes saltaron el portón de ingreso de la vivienda, subieron al techo, rompieron el vidrio del ventiluz del baño e ingresaron a la casa. Ya adentro, se robaron una importante suma de dinero, un revólver y el soporte de las cámaras.

Sospecha que el delincuente es allegado a la familia, ya que sabía dónde estaba el dinero porque no dejó nada desordenado.

La Policía constató que en la zona estuvo deambulando un joven de 20 años, pero no pudo ser detenido.