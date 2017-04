Persiguió y corrió a una niña de 10 años en la calle: Fue detenido

Una madre denunció que su hija de 10 años "fue perseguida" por un desconocido en la calle. La exposición formal se realizó en la central de policía de San Salvador. Según lo denunciado, un desconocido habría querido correr a la menor, con la intención que frene su marcha en plena calle.



"No hubo una situación de delito en sí", explicó el jefe de Policía de San Salvador, Miguel Pérez. Pero "dadas las circunstancias, de que esto está muy sensible debido a lo que pasó en Gualeguay, es que se dio inmediata intervención policial, con conocimiento de Fiscalía", agregó.



Según detalló el funcionario policial, el hecho ocurrió el pasado martes por la tarde, en la avenida Saadi Cóndor de la Capital del Arroz.



Denuncia

Pérez puntualizó que en sede policial se hizo presente una vecina quien mencionó que a su hija - una menor de diez años - la habrían corrido e intentado que se frene en plena calle. La menor se asustó porque era una persona desconocida, por lo que pone en conocimiento a sus familiares.



"Tomamos intervención, se localiza a una persona de sexo masculino a quien se lo traslada a la Jefatura", indicó.



Al respecto, el uniformado resaltó que "no hubo abuso, sino una situación en la calle, que quedó expuesta en la denuncia de la madre". Y que motivaron "algunas diligencias dispuestas por la fiscalía interviniente", supo Diario Río Uruguay.



Por último, y ante cualquier situación sospechosa, Pérez recomendó a los vecinos que se dé aviso a las autoridades.