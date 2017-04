Motociclista sufrió fractura tras fuerte choque con un auto

Un automóvil Peugeot 306 y una Motomel 110c.c chocaron en horas de la mañana de este jueves en la esquina de Pedro de Mendoza y Ramón Mihura.El rodado de mejor porte era guiado por una mujer de 31 años de edad, la cual fue trasladada al hospital San Martín, donde se constató que sufrió fractura de clavícula.Al respecto, el conductor del auto, Juan Carlos Ortiz, relató aque circulaba por Pedro de Mendoza. "Vivo a media cuadra. Cuando llegué a la esquina vi que la moto venía a full, ni se fijó. Pasó sin mirar. No me dio tiempo a nada, porque venía a fondo", recalcó el hombre."Estoy nervioso, porque no iba a pensar que a media cuadra de mi casa iba a chocar, cuando no anda nadie, pero son cosas que pasan", expresó.Finalmente, comentó que la motociclista también "se golpeó en la cabeza, pero no sé si llevaba puesto el casco".