Difundió un video donde presuntos narcos ahorcan a su hijo para que venda droga

Una mujer de la ciudad santafesina de Rufino difundió un video en el que se ve cómo varias personas ahorcan a su hijo. Aseguró que se trata de dealers que lo hicieron para obligarlo a vender marihuana."Así lo agarraron a mi hijo porque no quiso salir a vender "faso" para ellos", denunció la madre del adolescente, que publicó las imágenes en Facebook el martes a la noche. También mencionó con nombre y apellido a los supuestos responsables.El fiscal de Rufino, Mauricio Clavero, inició el miércoles una investigación, realizó allanamientos en la zona donde se registraron las imágenes (en Balcarce al 700 de esa localidad) y detuvo a dos personas.Según Rosario 3, Clavero confirmó los procedimientos a raíz de la denuncia de la mujer, quien "refirió que su hijo estaba siendo amenazado para que sea soldadito vendedor de droga"."Hicimos allanamientos donde se toman esas imágenes a los fines de encontrar elementos que puedan comprobar este hecho de agresión a este joven, que es un menor de edad, por parte de cuatro personas que se ven en el video: tres son mayores de edad y participan otros menores", detalló el fiscal."Ya se presentaron dos mayores a declarar (que permanecían detenidos en la comisaría de Rufino) y falta que se presente el tercero. La causa es por lesiones dolosas y amenazas", dijo y añadió que la víctima y los agresores "se conocen".

De acuerdo a su relato de Susana, el video le llegó por Whatsapp el martes pasado: ". Lo llevé a la comisaría, le dije que no tenía que tener miedo e hice la denuncia con nombre y apellido de los que se ven, dejé una copia como prueba", indicó y remarcó: "No tengo miedo a nada y por mis hijos doy la vida. No quiero que le pase más a ningún chico, acá en Rufino pasa mucho (dealers que obligan a menores a vender droga)".Para Susana, la Policía del lugar no se sorprendió con su presentación: ", ya les han hecho varios allanamientos, pero esta gente en parte debe estar acomodada porque siguen ahí", indicó asobre las personas a las que identificó con nombre y apellido: "Helana R, Raúl S, Ezequiel R, Daniel M", enumeró y precisó que este último es trabajador municipal.La mujer confió que. Al lado vive uno de los hombres identificados que conoce a su hijo ya que en algún tiempo fueron vecinos. "Lo llamó y mi hijo fue porque se conocían. Ahí fue que le ofrecen vender faso o pucho como le dicen", explicó y advirtió: "En Rufino están cansados, quiero que vayan presos porque lo se lo van a hacer a cualquier chico".Consultada sobre la valentía que demuestra, respondió: ". La vida me dio fuerzas para meter preso a mi hermano por abusar de otro hijo mío, cómo no voy a tenerlas para meter presos a estos hijos de puta porque no voy a parar hasta que vayan presos, no quiero que ni chicos ni grandes sean obligados a nada", dijo emocionada.Sin embargo, admitió que: "Me siento cuidada por la gente pero conmigo no se comunicaron ni el fiscal ni la Policía", aseguró. Finalmente, destacó que siempre educó a sus 7 hijos para que sepan "lo que es lo bueno y lo malo": "Mis hijos saben que si venden drogas y yo los descubro los meto presos. Siempre les enseñé para bien".