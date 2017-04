Insólito: Denunció que roba para la Policía y pide protección

Sergio Martín Acosta, de 30 años, publicó este martes en su cuenta de Facebook, en la que opera con el seudónimo de "Martín Dillinger", una serie de fotos suyas en el tercer piso de la Jefatura de la Policía de Córdoba.



Según el relato Acosta en Facebook, el jueves pasado efectivos policiales lo alzaron de la calle en una supuesta detención, pero cuando llegaron a la central le brindaron mapas y le ofrecieron realizar un robo.



"Te vamos a liberar la zona por una hora. Si aparece algún patrullero, fusílenlo sin piedad", le habrían asegurado los agentes, luego de brindarle datos sobre los movimientos en los alrededores de una sucursal del Santander Río. "Las imágenes no mienten", remató el asaltante en su posteo.



Y agregó: "Me dieron las frecuencias y uniformes; me mostraron los puntos exactos de los puestos de control fijos y donde se mueve la policía barrial. Las palabras las diseño cualquiera pero ojo las fotos no mienten", sostuvo.



¿Por qué lo publicó? Según respondió al diario La voz, como él se negó a robar el banco ("por falta de tiempo para planearlo bien"), otro policía le dijo que lo iban a matar.



La publicación se viralizó y generó un fuerte dolor de cabeza en la Policía cordobesa, quienes hoy salieron a desmentir la denuncia de Acosta. "No fue un jueves como dice este sujeto, fue hace dos sábados atrás. Y todo comenzó cuando él hizo un llamado al 101 desde la vía pública en el que solicitaba comunicarse con el jefe porque había tenido un problema con el efectivo policial", explicó el comisario general Jorge Gómez, a Cadena 3.



"Como nosotros estamos tratando de cambiar nuestro paradigma y acercarnos más a los ciudadanos, lo trasladamos a la Central para atenderlo, y allí se llevó a la sala de reuniones", dijo. Y aclaró: "Por supuesto que no todos los jefes conocen a los delincuentes. En este caso el director de Planificación lo recibió y allí lo entrevistaron tres oficiales y cuando escucharon su fabulación me llamaron a mí, yo reconocí con quién estaban tratando y les advertí".



Sobre el post en Facebook dijo: "Todas las personas pueden hacer una denuncia pero en la Policía, no en las redes que son letrinas".



Tras la denuncia en las redes sociales, Acosta se presentó a la comisaría cuarta de Policía Federal para hacer la denuncia formal y pidió protección.