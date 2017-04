Impini: "Me sorprendió que Wagner se declare culpable del crimen"

Jorge Impini es el abogado querellante en representación de los familiares de Micaela García. En diálogo con Elonce TV, se mostró sorprendido por la declaración que hizo Wagner, en la que se hizo cargo del crimen.



"Uno sabe que una de las estrategias para declarar es abstenerse. Siendo optimista se puede pensar esta opción, pero si no es difícil que la persona hable y confiese el hecho", dijo.



En ese sentido, explicó que "hay pruebas que lo incriminan, había muchos elementos para sostener su imputación. El haberlo reconocido es un elemento más. Incriminar a Pavón no es una prueba concreta, sino un indicio y se necesitarán más pruebas para saber si es real".



Respecto a la participación de una tercera persona en el crimen, aseguró que "por los elementos que se barajan en la causa, desde el inicio se pensó que podrían tener participación dos personas. Hablar de una tercera persona podría ser una hipótesis a analizar. Hoy por hoy está más cerca de que sean dos y no tres, no hay indicios".



Y agregó: "el fiscal logró pruebas y todo lo necesario para llegar a la punta del ovillo. Por la hora y demás el aporte de la gente era complicado. Los padres de Micaela quieren saber la verdad, qué pasó con su hija". Elonce.com