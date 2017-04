Hay 250 presos con salidas transitorias que nunca volvieron a cárcel en Santa Fe

En medio de la conmoción que vive el país por el homicidio de Micaela García -asesinada por un violador- y del policía acribillado en la localidad bonaerense de Quilmes, el Gobierno de Santa Fe reveló un dato perturbador: 250 presos que fueron beneficiados con salidas transitorias nunca volvieron al penal. De ese número, 204 se fugaron en 2016 y, en lo que va del 2017, la Policía ya les perdió el rastro a 46.



Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad santafesino, dijo a TN que la mayoría de estos delincuentes son recapturados en hechos delictivos y criticó que el criterio de los jueces "es muy laxo". Además, contó que el gobierno provincial emitió un decreto para revertir esta situación y la Justicia lo declaró inconstitucional.



"Hay que desasociar la conducta del concepto por el que el interno está condenado. Los ofensores sexuales y los que pertenecen al crimen organizado se portan muy bien en la cárcel, pero es altamente probable que reincidan cuando salen", explicó.



Según dijo, en su resolución el gobernador Miguel Lifschitz proponía darle más herramientas a la Justicia para evaluar desde una perspectiva más amplia la situación del preso antes de otorgarle el beneficio de la salida condicional. Cuando declaró la inconstitucionalidad del decreto, la jueza Sandra Valente consideró que "no pueden excluirse o afectarse derechos de personas por su calidad o por haber cometido determinados delitos graves". Y argumentó que esto afecta los principios de resocialización e igualdad.



El funcionario consideró que el fallo de Valente "es para la academia, no para los tiempos que vive el país". Y agregó: "Si la mirada judicial no cambia, el trabajo de la Policía y del Ejecutivo es más difícil". Además, contó que en 2016 capturaron a 1.260 prófugos en Rosario. Por eso, insistió en que los jueces no solo tienen que evaluar el comportamiento, sino también qué delito cometió el recluso y si es reincidente para decidir sobre su salida transitoria.



Por último, el ministro de Seguridad de Santa Fe remarcó que los presos que no vuelven a la cárcel siempre vuelven a delinquir. Y explicó que, como están en la informalidad, no tienen el certificado de buena conducta que necesitan para trabajar.



Este martes, se conoció que el policía José Zurita murió acribillado por un ladrón que tenía una condena por robo calificado y había conseguido salidas transitorias. El efectivo murió en la localidad bonaerense de Ezpeleta.