Lázaro Báez sufrió arritmia y está internado en terapia intensiva

El empresario Lázaro Báez, quien se encuentra detenido desde hace un año acusado de lavado de dinero, continuaba internado en terapia intensiva en el sanatorio Los Arcos y mañana podría ser trasladado a otro centro de salud para realizarse nuevos estudios tras la arritmia severa que padeció.



El dueño de Austral Construcciones fue trasladado este martes al sanatorio ubicado en el barrio porteño de Palermo desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra alojado en el marco de la investigación que tiene a cargo el juez federal Sebastián Casanello.

Báez, a quien se le practicó un cateterismo cardíaco para subsanar la arritmia, se encuentra alojado en el segundo piso de Los Arcos, donde estuvo acompañado por Norma Calismonti, su exesposa.



El abogado Gabriel Palmeiro, que integra la defensa de Báez, informó que su cliente podría ser derivado este jueves a otro sanatorio, ya que Los Arcos "no tiene la tecnología para hacer el estudio que requiere el paciente".

El empresario fue trasladado a la clínica porteña luego de recibir las primeras atenciones médicas en el penal de Ezeiza, donde comenzó a sentirse mal este martes en horas de la tarde.



Personal del Servicio Penitenciario que lo asistió decidió que debía ser trasladado a otro centro de salud, por lo que dieron aviso al juez Casanello.

Báez, quien está detenido desde el 5 de abril de 2016 por presunto lavado de dinero, reclamó en reiteradas ocasiones que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria debido a problemas en su estado de salud, aunque su pedido no le fue concedido en las diferentes instancias judiciales.



Según señaló en octubre pasado la defensa del empresario, Báez sufre de un "estado depresivo ansioso" y reclamó en ese sentido que la Justicia le impusiera el programa de vigilancia electrónica, para que fuera monitoreado en su domicilio particular.

El empresario también sufre de diabetes e hipertensión, por lo que habitualmente toma medicación dentro del penal.