Wagner confesó el crimen de Micaela y dijo que su jefe fue cómplice

Sebastián Wagner, el principal sospechoso en torno al crimen de la joven Micaela García, se declaró hoy culpable ante el fiscal del caso e incriminó como cómplice a su patrón, Néstor Pavón, quien ya había sido arrestado por posible encubrimiento.Wagner hizo esas afirmaciones al ser indagado por el fiscal Ignacio Telenta en la cárcel de Federal, adonde fue alojado tras ser detenido por el crimen cometido en la ciudad de Gualeguay.Al igual que lo hizo con la policía apenas quedó detenido, Sebastián Wagner se quebró y confesó ante el fiscal el crimen de Micaela Garcia.En declaración indagatoria, el acusado además, involucró a su empleador, Néstor Pavón quien ya había sido detenido con prisión preventiva por encubrirlo. Si bien no hay pruebas concretas en su contra, hay indicios que lo colocan como un posible co-autor del femicidio.Wagner comenzó a declarar a partir de las 10.30, en las instalaciones de la Unidad Penal de Federal, donde está confinado. El sujeto condenado por dos violaciones fue imputado por "homicidio criminis causa", que califica a los asesinatos cometidos para ocultar otro delito, en este caso, la violación; y también es acusado de "femicidio".Posteriormente, prestó declaración indagatoria y en su relato, se declaró culpable de la desaparición y violación de Micaela. Además, señaló al dueño del lavadero como el responsable del asesinato de la joven.Así lo informó el padre de Micaela García en su perfil de la red social Facebook. Yuyo García señaló que "el fiscal Ignacio Telenta le tomó declaración a Sebastián Wagner y se confesó como autor del asesinato y también declaró que no actuó solo, sino que lo hizo con Pavón, el dueño del lavadero. Ojalá le den perpetua y no haya más víctimas", pidió Néstor García.En la jornada anterior los investigadores habían encontrado rastros en el Renault 18 Break que utilizaba Wagner que indicaban que la víctima estuvo en su interior.El apuntado como cómplice por Wagner, Pavón, es su patrón en un lavadero, y ya había sido detenido como presunto encubridor.Según se supo, el principal sospechoso, que había sido detenido el viernes pasado en la localidad bonaerense de Moreno, ya le había anticipado a los guardias de la cárcel su decisión de confesar el crimen.Micaela, una militante del Movimiento Evita oriunda de Concepción del Uruguay y que estudiaba profesorado de educación física, desapareció el sábado 1º de abril tras salir de un local bailable y fue encontrada muerta seis días más tarde, con signos de haber sido estrangulada y posiblemente violada.Las cámaras de seguridad, apenas comenzó a investigarse el caso y cuando la chica se encontraba desaparecida, habían detectado que el auto de Wagner circuló cerca de la joven mientras ella caminaba por las calles de la ciudad y a partir de ese momento, el hombre de 30 años que nueve meses antes había salido de la prisión en la que cumplía una condena por dos violaciones, había comenzado a ser intensamente buscado.Por esos días, también fueron detenidos Pavón y Fabián Ehcosor, un militar retirado pareja de la madre de Wagner, también acusado de colaborar con el asesino.