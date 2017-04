Allanaron una tienda de Crespo cuyos propietarios son de nacionalidad boliviana

Casi una veintena de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina -dependientes de la Delegación Paraná- y delegados judiciales, permanecieron ayer en Crespo durante ocho horas y media, abocados a un procedimiento dispuesto por la Justicia Federal. La irrupción de la fuerza se produjo en un comercio céntrico, del rubro tienda familiar y culminó con resultados positivos.El operativo se llevó a cabo en un comercio no tradicional de venta de prendas de vestir que funciona bajo el nombre comercial de La Estrella, ubicado en calle 25 de Mayo de esa ciudad, en el edificio de la ex firma Miguel Waigel y Cia.Según trascendió, el mismo se debió a una investigación vinculada a los movimientos económicos que registra el comercio, además de una eventual violación a la Ley de Marcas, y la posible existencia de trabajadores textiles que se encontrarían en situación de explotación laboral.En ese marco, cuatro personas de nacionalidad boliviana (tres mujeres y hombre) fueron trasladados hasta Paraná, donde deberán prestar declaración ante el magistrado interviniente.Según publicó, la minuciosa inspección derivó además en el secuestro de cuatro millones de pesos y cien mil dólares.La Justicia no ordenó detención alguna ni la clausura del local, aunque quienes se encontraban presentes, fueron puestos a disposición para su oportuna valoración.