Revelan que en Comisaría también sabían que Wagner quiso abusar de una niña

En la víspera se conoció que el viernes 31 de marzo, un día antes de la desaparición de la joven Micaela García, una menor de 13 años fue a denunciar que Sebastián Wagner , el ahora detenido como principal sospechoso del atroz crimen, pero "la jueza de Menores no estaba, por lo que nos citó para el lunes", dijo el papá, Daniel Cristani.Sin embargo, el hombre amplió su testimonio y reveló que en. Es que contó que la nena y su hija mayor fueron a la comisaría, donde les tomaron la declaración y las derivaron a Tribunales."El viernes yo no estaba en casa, me encontraba trabajando. Entonces(por la menor afectada). De ahí la mandaron a Tribunales, desde donde la derivaron al Juzgado de Menores, que será lo que debe hacerse, no sé", manifestó.Al llegar, como la jueza María Belén Lardit a cargo no estaba se comunicaron telefónicamente con ella. La magistrada "habló con mi hija y le preguntó si vivía bajo el mismo techo que el tipo (Wagner). Como le dijo que no, que no corría peligro, nos citó para el lunes".Cristani ratificó que le dieron el nombre y apellido del acusado, Sebastián Wagner, además de las capturas de mensajes. "Nadie iba a pensar que podía suceder esto. Mi hija no corría peligro porque estaba con nosotros", expresó el papá., ratificó en declaraciones a TN . Esto ocurrió el viernes, un día antes de brutal crimen de Micaela García.El hombre también dijo que el lunes, después de denunciar a Wagner hablaron con Nora González, su pareja. "Ella dijo que no lo podía creer, porque el tipo no sabía escribir", expresó.La pesadilla había empezado en febrero, cuando la menor fue a la casa en la que Wagner vivía con Nora González. Según lo que después contó la menor en Cámara Gesell, cuando"Se metieron en la pileta y ella cuenta que este tipo no estaba. Ella salió a cambiarse al dormitorio y fue ahí donde apareció él no sabe de dónde. Ella se defendió, le pegó una patada y pudo escapar", corroboró el padre.