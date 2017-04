asegura que "hace ya dos años que se me tomó la denuncia por la violación de mi hija por parte de quien era mi pareja, por lo que pedí su exclusión del hogar", sin embargo "todo está en la nada".



El hombre, según Noelia, tiene antecedentes del mismo tipo: habría hecho lo mismo con su hermana y su sobrino.



Su ex pareja ha tomado tal poder que "yo voy a mi casa (ubicada en el barrio San Martín) a llevar cosas y este tipo me saca a los tiros, los vecinos son testigos".



Sin ir más lejos, denunció en el día de ayer fue a su casa y "este hombre me golpeó, no me dejó acercar. El juez le entregó a mi hija para que la viole y la mate". (DiarioElSol)