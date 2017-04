Las pericias revelaron que Micaela estuvo en el auto de Wagner

Los investigadores cotejaron muestras de ADN que sacaron de cabellos. La Policía todavía analiza las pruebas que recolectó de la aspiradora y la bolsa que usó el detenido para limpiar el interior del auto.



El jefe de Criminalística, Ángel Iturria, mencionó a Elonce TV que "se sigue trabajado en esta etapa que es muy importante dentro de la investigación. Estamos trabajando con una multiplicidad de evidencias, tierra, pelos, restos de polen que levantamos en el lugar del hecho, huellas dactilares".



En primer lugar, dijo, "se procedió a la identificación del cuerpo de la joven, ya que sólo le quedaban dos dígitos de su mano derecha, se logró tomar una huella tras un arduo trabajo de hidratación del dígito, hasta lograr la convexidad necesaria que permite certificar la identidad del cuerpo de Micaela García", aseveró.



Detalló que se desarrollan pericias con bioquímicos y biólogos que "realizan el análisis de la tierra, pelo y del resto de vegetación que había. El vehículo fue aspirado, a eso lo declara el hijastro de Wagner: había aspirado el vehículo y aún no se había tirado la bolsa".



"Los pelos encontrados en la aspiradora demuestran características físicas compatibles con los de Micaela. Algunos de esos pelos poseen bulbos, lo que es importante para la determinación, después, de ADN", acotó el funcionario policial.



Las pericias detectaron una huella dactilar en el vehículo de Wagner. "En el espejo retrovisor había una huella dactilar, pero no reunía las condiciones necesarias. No obstante, también había una huella palmar en un desodorante de ambiente que había dentro del auto, lo que se está cotejando", puso relevancia Iturria.



Consultado respecto a la hipótesis de que la chica podría haber sido abusada, mencionó: "Se tomaron muestras, aunque por el estado del cuerpo, ya es muy difícil de determinar. No obstante el médico forense, en el lugar del hecho, tomó muestras del cuerpo de la víctima y eso será sometido a análisis. Aunque estimó que será complejo por el estado que presentaba el cadáver". Elonce.com.