Crimen de Florencia: El audio que complica a la madre de la niña asesinada

Carina Di Marco, la mamá de Florencia, está procesada por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado, por su calidad de progenitora, respecto de la víctima, por su condición de guardadora y por mediar la condición de convivencia preexistente", según consta en la resolución judicial.El portal Mendoza Online dio a conocer este martes un audio en el que se escucha el testimonio de una docente. Allí, la mujer comenta que le había advertido a Di Marco sobre el actuar de Lucas Gómez, padrastro de Florencia y quien fue detenido como autor del asesinato el 24 de marzo pasado, un día después del hallazgo del cuerpo de la víctima.La docente, de nombre Adriana, sospechaba del padrastro, incluso un año antes del trágico final. Cuando la nena se encontraba desaparecida, Adriana le mandó un audio a sus colegas en la que recordaba cuando le advirtieron sobre posibles abusos a la madre de Florencia."Ojalá no le haya pasado nada pero el infeliz del padrastro seguro tiene algo que ver. Él la acariciaba, Florencia nos contó que se metía a la pieza y se fijaba si estaba tapada o no y la manoseaba. Cuando le dijimos a la madre, nos dijo que Florencia mentía, que la nena era muy mentirosa. Y que el novio de ella la quería mucho, por eso la cuidaba tanto", señala Adriana en el audio."A mí me da mala espina el padrastro este. Pobre niña, porque era tan dulce, tímida, y confiaba mucho en nosotros. Me da mucha impotencia pero seguro tiene algo que ver el padrastro. Ojalá que me equivoque y la nena esté bien", concluye el audio que muestra que la madre de Florencia conocía los abusos y no hizo nada al respecto.Di Marco fue trasladada el lunes a la Unidad Penal 4 de San Luis, luego de dejar a disposición de un juzgado de familia a su beba, que nació horas antes de que mataran a Florencia, y a sus otros dos hijos pequeños.