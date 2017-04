Una anciana fue estafada con el "cuento del nieto"

El Jefe de la Departamental Concordia, Marcelo Den Dauw, confirmó el engaño que sufrió una anciana de 78 años pasadas las 12:30 del mediodía de este lunes.



La víctima de este caso fue una anciana que habita una vivienda ubicada en la zona céntrica de la ciudad, más precisamente sobre calle Balcarce, la cual recibió el llamado de un hombre se habría hecho pasar por uno de los nietos de la mujer.



Den Dauw detalló como se llevó adelante la estafa telefónica según la denuncia de la anciana:



Abuela: "¿Quién habla?", ¿"Matías"?

Ladrón: "Sí, Matías".

Abuela: "¿Qué queres?"

Ladrón: "Papá dice que vaya a buscar la plata que vos tenés".

"¿Tenés mucha plata abuela?, "Mira que 100 pesos no sirven más. Vas a tener que ir a cambiar esa plata porque mañana va a pasar a buscarla el contador. Contá bien la plata nona, no cortés.

Luego de un tiempo a la espera de la respuesta de la mujer, el estafador le pregunta:

"¿Tenés la plata, la contaste?"

Abuela: "Sí, acá está"



De acuerdo a lo que pudo precisar la víctima, "la suma total del robo fue de 4.300 dólares y $54.600", señaló el comisario Den Dawn.



Recientemente, desde la propia Jefatura Departamental de Policía se había remitido una gacetilla con una serie de recomendaciones para evitar este tipo de hechos. Allí se daban los siguientes consejos:



Por ningún motivo aportar nombres o datos de familiares o del domicilio, si se recibe un llamado de este tipo.



Advertir a padres o abuelos/as que viven solos y poseen una mayoría de edad considerable, que ante una situación de estas se comuniquen inmediatamente con la Policía o un familiar de confianza de quien poseen el número telefónico. Interiorícenlo sobre este tipo de situaciones para que no caigan en la trampa y sean engañados.



Generalmente cuando llaman por teléfono se hacen pasar por un nieto o hijo de la víctima, diciendo que junte todos los billetes que los depositarían o cambiarían en el banco ante que pierda el valor. Cuando la víctima cae en la trampa envían una persona a retirar el dinero. (Diario Río Uruguay)