Incautaron un auto en Córdoba por las estafas perpetradas en Chajarí

Hace unas dos semanas atrás, una familia de calle Santa Fe, en el barrio San Clemente de la localidad de Chajarí, había sido víctima del "cuento del tío" y entregó a un impostor, la suma de 20 mil dólares.que "la semana pasada viajó una comisión de la comisaría hacia la ciudad de Córdoba y se procedió al secuestro de un Peugeot 308 y a la identificación de los propietarios".Según aclaró Cáceres, el secuestro se hace "en base a los registros de las cámaras de seguridad, se lo identifica por el dominio, se lo chequeó y por eso se dio con esta familia de Villa Dolores, provincia de Córdoba".Más adelante detalló que los identificados son padre e hijo; "fueron citados para los próximos días a Fiscalía de Chajarí. Ambos fueron sorprendidos por el personal policial pero aseguran que no visitaron nunca Entre Ríos, y que no tenían idea de la causa".Los investigadores no descartan ninguna hipótesis. "Tendrán que venir y presentarse, y si no estuvo en la provincia tendrá que justificarlo", apuntó el subcomisario.En cuanto al auto secuestrado aclaró que "el color no coincide con el filmado en las cámaras de seguridad, el modelo es similar, pero será la justicia la que determine si fue o no el que intervino en el hecho".Finalmente, Cáceres fue optimista y aseguró que "esperamos poder esclarecer este hecho".